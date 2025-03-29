Bel ve boyun ağrılarını hafifletiyor! İşte en etkili egzersizler...

Günümüzde uzun süre oturmanın, bilgisayar başında çalışma ve hareketsiz kalma bel ve boyun ağrılarına neden oluyor. Uzman Doktor Aslıhan Sever, bu tür ağrıları önlemek ve hafifletmek için evde uygulanabilecek bazı basit ama etkili hareketlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Aslıhan Sever, "Başın sağa ve sola doğru yavaşça eğilerek birkaç saniye bekletilmesi, ayrıca boynun sağa ve sola çevrilerek hareket ettirilmesi kasları rahatlatıyor. Çenenin göğse yaklaştırılmasıyla yapılan esneme hareketleri de boyun bölgesindeki gerginliği azaltıyor. Bu basit egzersizler düzenli yapıldığında boyun ağrılarında belirgin bir azalma sağlıyor" dedi.

Bel ağrılarını hafifletmek için egzersizler

"Bel ağrılarını hafifletmek için sırt üstü yatarken bir dizin göğse çekilmesi ve birkaç saniye bekletilmesi etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor" diyen Sever, "Köprü hareketiyle kalçanın yukarı kaldırılması sırt kaslarını güçlendirerek bel ağrılarını azaltıyor. Kedi-deve hareketi ise omurga esnekliğini artırarak bel bölgesindeki gerginliği gideriyor" tavsiyelerinde bulundu. Dr. Sever, bu egzersizlerin bel sağlığını korumada önemli rol oynadığını söyledi.

Uzun süre oturmaktan kaynaklanan ağrıları önlemek için ipuçları

Uzun süre oturmaktan kaynaklanan ağrıların önüne geçmek için düzenli aralıklarla ayağa kalkıp hareket etmek gerektiğini belirten Dr. Sever, otururken dik durmanın, bilgisayar ekranını göz hizasında tutmanın ve bel destekli bir sandalye kullanmanın duruş bozukluklarını önlediğini belirtti. Sever, bu küçük ama etkili önlemlerle bel ve boyun sağlığının korunabileceğini ifade etti.

Şiddetli ve uzun ağrılar ihmal edilmemeli

"Düzenli yapılan egzersizler, bel ve boyun ağrılarını hafifletmek için etkili çözümler sunuyor. Ancak ağrılar şiddetli veya uzun süreli ise mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor" diyen Dr. Sever, profesyonel bir değerlendirme ve tedavi sürecinin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.