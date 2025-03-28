Ramazan Bayramı’nda beslenmenin püf noktaları

Uzmanlar, kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği ve hipertansiyonu olan bireylerin, bayram süresince uyguladıkları diyeti bozmamaları gerektiğini vurguladı.

BAYRAMDA BESLENME TEMPOSU NASIL OLMALI?

-Bayram sabahı az tuzlu peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek ve bol yeşillikle yapılan kahvaltı, güne enerjik başlanmasını sağlayacaktır.

-Bayramda şeker ve tatlı tüketimi artıyor. Özellikle baklava ve şerbetli tatlılar kan şekerini hızla yükseltebilir. Bunun yerine porsiyon kontrolü yaparak az miktarda tüketmek veya sütlü tatlıları tercih etmek daha sağlıklıdır.

-Yemek miktarı aniden artırılmamalı, öğünler arasındaki süre en az 2, en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmelidir.

-Taze meyveler, az şekerli kompostolar, ayran ve kefir gibi içecekler ara öğünlerde tercih edilmelidir.

-Kalp ve tansiyon hastalarının bayram süresince günde en az 2-2,5 litre su tüketmesi büyük önem taşıyor.

-Tansiyonun dengede kalması için aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalı, salamura ürünler ve turşu gibi yüksek tuz içeren gıdalardan uzak durulmalıdır.

-Kızartmalar yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirilmiş yemekler tercih edilmeli. Bol lif içeren sebzeler ve tam tahıllı ürünler sindirimi destekler ve kalp sağlığını korur.

-Diyabet hastalarının meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmesi önerilir. Elma, armut ve çilek gibi düşük glisemik indekse sahip meyveler daha sağlıklı alternatiflerdir.

-Kronik hastalığı olan bireylerin bayram süresince ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları hayati önem taşıyor.

-Öğünlerde et, süt, sebze ve tahıl gruplarını içeren dengeli bir beslenme planı uygulanmalı. Sebze tüketimi lif, vitamin ve mineral alımı açısından artırılmalıdır.

BAYRAM KAHVALTISI NASIL OLMALI?

Ramazan Bayramı'nda kahvaltı sofraları aileleri bir araya getiriyor. Ancak uzmanlar, ağır hamur işleri ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmasını öneriyor.

Hafif bir kahvaltı için peynir, haşlanmış yumurta ve mevsim sebzeleri tercih edilmelidir.

Bayram ziyaretlerinde basit şekerler ve çok şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketilebilir.

Küçük porsiyonlarla tatlı kontrolü sağlanabilir.

Gazlı ve şekerli içecekler yerine sade maden suyu ve Türk kahvesi tercih edilmelidir.

Sindirim problemlerini önlemek için lif alımı artırılmalı, öğünlerde sebze ve tam tahıllı ürünlere yer verilmelidir.

Bayram süresince kontrollü ve dengeli beslenerek, hem sağlığınızı koruyabilir hem de tatlı ve lezzetli ikramların tadını çıkarabilirsiniz.