Uzmanı işitme kaybına karşı uyarılarda bulundu

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işitme kaybına yönelik çeşitli tedavi yöntemlerinin kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Rauf Oğuzhan Kum, işitme cihazlarının çoğu hastada etkili olduğunu ancak bazı durumlarda bu cihazların yeterli olamayabileceğini söyledi.

'HER İŞİTME CİHAZI FAYDA SAĞLAMIYOR'

Prof. Dr. Rauf Oğuzhan Kum, biyonik kulak ile ilgili, "Biyonik kulak', yaygın olarak koklear implant olarak bilinen, işitme kaybı yaşayan kişilere işitme yeteneğini kazandıran ileri bir tıbbi teknoloji. Koklear implantlar, geleneksel işitme cihazlarından farklı olarak iç kulakta hasar görmüş ya da işlevini yitirmiş olan kısımları doğrudan bypass ederek, işitme sinirine elektriksel sinyaller gönderen cihazlar olarak biliniyor. Bu cihazlar, işitme cihazlarından yeterli faydayı alamayanlarda, her iki kulakta işitme kaybı yaşayanlarda, özellikle erken dönemde (1-2 yaş) işitme kaybı teşhisi konulan çocuklarda ve ileri yaşlardaki bireyler için oldukça uygundur. Koklear implantlar, işitme kaybı yaşayan bireyler için devrim niteliğinde çözüm sunuyor. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde, işitme yetisini geri kazandırarak dil gelişimi, sosyal yaşam ve genel yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İşitme kaybı yaşayan bireyler için bu teknolojiyi değerlendirmek, hayatlarını köklü bir şekilde değiştirebilir. Biyonik kulak dediğimiz sistemde ameliyat ile iç kulağa yerleştirilen iç parça ve bir mıknatıs ile üzerine yapışan dış parçadan oluşmaktadır. Ameliyat sırasında direkt olarak işitme sinirini uyaran silikon kılıf ile korunmuş elektrotlar salyangoz diye tanımlandığımız iç kulak organımıza yerleştirilir. Dış parça dışardan gelen sesleri alarak iç parçaya iletir. Buradan iç işlemci sesleri elektrik sinyaline çevirerek işitme sinirine direkt olarak ulaştırır. İşitme sinirinden aldığımız bu sinyaller beynimizde ilgili bölgelerde deşifre edilerek sesler algılanmış olur" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARINIZ DOĞAR DOĞMAZ İŞİTME TESTİ YAPTIRIN'

Prof. Dr. Kum, doğan her bebeğe rutin ve zorunlu işitme tarama testleri yaptırılması gerektiğini belirterek, "Eğer tarama testinde sorun olursa BERA gibi daha ileri testleri yaptırmak gerekebilir. İşitme testi ertelenmemelidir. İşitme kaybı ne kadar erken fark edilirse tedavide başarı şansı o kadar artmaktadır. Erken yaşta cihaz kullanma ve koklear implant ile çocuklar yaşıtları ile aynı performansı gösterebilmektedir. İleri yaşta ve sonradan olan işitme kayıplarında da klasik işitme cihazlarından fayda göremeyenlerde eğer tıbbi olarak uygunsa biyonik kulak ameliyatı yapılabilir" dedi.