Bilim insanları açıkladı: Bu kişilerde demans riski daha yüksek

United Press International'ın (UPI) haberine göre, bilim insanları menopoz ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek için menopoza giren yaklaşık 900 kadının sağlık verilerini inceledi.

Çalışma kapsamında, katılımcılar bilişsel ve davranışsal becerilerin değerlendirildiği çeşitli testlere tabii tutuldu.

Bilim insanları, menopoz semptomlarından uyku sorunu, gece terlemesi ve ruh hali değişikliklerini daha fazla deneyimleyen kadınların ilerleyen yaşlarda anksiyete, dikkatsizlik ve sosyal beceri kaybı gibi demans belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, hormon tedavisi alan kadınların davranış sorunlarının azaldığı belirtilirken, bu tedavinin hafıza kaybını önlemediğine dikkati çekildi.

Bazı bilim insanları, demans belirtilerinin görülme nedeninin beynin sağlıklı çalışmasını destekleyen östradiol hormonunun menopoz döneminde azalmasıyla ilişkili olabileceğini ileri sürdü.

Araştırmanın bulguları "Plos One" dergisinde yayımlandı.