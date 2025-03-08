Ramazan’da sindirim sağlığı için uzman uyarıları!

Sindirim sistemi hastalarına kritik uyarılar

Dr. Işıksal, reflü, gastrit, ülser, karaciğer rahatsızlıkları, kabızlık ve safra kesesi hastalıkları olan bireylerin oruç tutarken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Reflü hastalarının iftarda aşırı ve hızlı yemek yemekten kaçınması gerektiğini ifade eden Dr. Işıksal, "Yemekler yavaş ve küçük lokmalar halinde tüketilmeli. Yüksek kalorili ve yağlı gıdalardan uzak durulmalı. Sahurdan hemen sonra yatılmamalı, en az 1-2 saat beklenmeli. Kahve, çikolata, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı" dedi.

Gastrit ve karaciğer hastaları dikkat etmeli

Gastrit ve ülser hastaları için düzenli ve dengeli beslenmenin önem taşıdığını belirten Dr. Işıksal, "Sahur ve iftar arasında bir ara öğün eklenmeli, mide uzun süre boş kalmamalı. Mide kanaması veya ülseri olan bireyler oruç tutmadan önce mutlaka doktora danışmalı. Karaciğer hastaları ise yüksek kalorili besinlerden uzak durmalı. Uzun süreli açlık sonrası ağır gıdalar tüketmek karaciğer yağlanmasını artırabilir" diye konuştu.

Kabızlık ve safra kesesi hastalarına özel tavsiyeler

Kabızlık sorunu yaşayan bireylerin lif oranı yüksek gıdalar tüketmesi gerektiğini belirten Dr. Işıksal, "Kepekli tahıllar, kuru baklagiller ve sebzeler kabızlığa iyi gelir. Yeterli su tüketimi de çok önemlidir. Gazlı içeceklerden uzak durulmalı. Safra kesesi hastaları ise uzun süreli açlıktan kaçınmalı, iftar ve sahurda ağır gıdalar yerine hafif ve dengeli beslenmelidir" dedi.

Kaynak: AA