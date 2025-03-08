Ramazan’da sindirim sağlığı için uzman uyarıları!
Ramazan ayı, oruç tutan bireylerin beslenme alışkanlıklarında önemli değişikliklere neden olurken, özellikle sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerin bu süreçte ekstra özen göstermesi gerekiyor.
Uzmanlar, uzun saatler süren açlık sonrası ağır ve hızlı yemek yemenin mideye zarar verebileceğini belirterek, özellikle reflü, gastrit, ülser ve bağırsak rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatih Yüksel Işıksal, Ramazan boyunca sağlıklı beslenme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.
Sağlıklı beslenme için altın kurallar
Dr. Işıksal, Ramazan'da yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak, iftar ve sahur öğünlerinin düzenli planlanması gerektiğini belirtti. "Günlük beslenme sahur, iftar ve iftardan sonra iki ara öğün şeklinde planlanmalı. Sahur asla atlanmamalı; hafif kahvaltılıklar, çorba veya zeytinyağlı sebze yemekleri tercih edilmeli. İftara hafif bir başlangıç yapılmalı, ana yemek ve salata ile devam edilmeli. Günlük en az 2-2,5 litre su tüketilmeli ve yemekler yavaş yenmeli. Büyük porsiyonlar yerine küçük ve sık öğünler tercih edilmeli. İftardan sonra yapılacak kısa yürüyüşler sindirimi kolaylaştırabilir. Ağır, yağlı ve şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tüketilmeli" dedi.
Sindirim sistemi hastalarına kritik uyarılar
Dr. Işıksal, reflü, gastrit, ülser, karaciğer rahatsızlıkları, kabızlık ve safra kesesi hastalıkları olan bireylerin oruç tutarken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Reflü hastalarının iftarda aşırı ve hızlı yemek yemekten kaçınması gerektiğini ifade eden Dr. Işıksal, "Yemekler yavaş ve küçük lokmalar halinde tüketilmeli. Yüksek kalorili ve yağlı gıdalardan uzak durulmalı. Sahurdan hemen sonra yatılmamalı, en az 1-2 saat beklenmeli. Kahve, çikolata, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı" dedi.
Gastrit ve karaciğer hastaları dikkat etmeli
Gastrit ve ülser hastaları için düzenli ve dengeli beslenmenin önem taşıdığını belirten Dr. Işıksal, "Sahur ve iftar arasında bir ara öğün eklenmeli, mide uzun süre boş kalmamalı. Mide kanaması veya ülseri olan bireyler oruç tutmadan önce mutlaka doktora danışmalı. Karaciğer hastaları ise yüksek kalorili besinlerden uzak durmalı. Uzun süreli açlık sonrası ağır gıdalar tüketmek karaciğer yağlanmasını artırabilir" diye konuştu.
Kabızlık ve safra kesesi hastalarına özel tavsiyeler
Kabızlık sorunu yaşayan bireylerin lif oranı yüksek gıdalar tüketmesi gerektiğini belirten Dr. Işıksal, "Kepekli tahıllar, kuru baklagiller ve sebzeler kabızlığa iyi gelir. Yeterli su tüketimi de çok önemlidir. Gazlı içeceklerden uzak durulmalı. Safra kesesi hastaları ise uzun süreli açlıktan kaçınmalı, iftar ve sahurda ağır gıdalar yerine hafif ve dengeli beslenmelidir" dedi.
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