Fazla tuz tüketmek sağlığı olumsuz etkiliyor

Tuz, yemeklere lezzet katmak için sıklıkla kullanılsa da aşırı tüketimi sağlığınızı ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir. İşte fazla tuz tüketiminin başlıca zararları...

1. Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)

Fazla tuz, kandaki sodyum seviyesini artırarak vücutta su tutulmasına neden olur. Bu durum, damarlar üzerindeki baskıyı artırarak yüksek tansiyona yol açar.

2. Kalp ve Damar Hastalıkları

Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları riskini artırır. Fazla tuz tüketimi, damar sertliğine (ateroskleroz) neden olabilir ve kalp krizi veya felç riskini yükseltebilir.

3. Böbrek Hastalıkları

Böbrekler, kandaki fazla sodyumu filtrelemek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Uzun vadede bu durum, böbrek fonksiyonlarının bozulmasına, böbrek taşlarına ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.

4. Ödem

Tuz, vücudun su tutmasına neden olduğu için ellerde, ayaklarda ve yüzde şişliklere (ödem) yol açabilir.

5. Kemik Erimesi (Osteoporoz)

Aşırı tuz, kalsiyum kaybını artırarak kemiklerin zayıflamasına neden olabilir. Bu durum, özellikle yaşlı bireylerde osteoporoz riskini artırır.

6. Mide Kanseri Riski

Fazla tuz, mide zarına zarar vererek mide ülseri ve mide kanseri riskini artırabilir.

7. Tat Duyusunun Bozulması

Sürekli olarak fazla tuz tüketmek, tat alma duyusunu etkileyebilir ve zamanla yiyeceklerden daha fazla tuz istemeye neden olabilir.

Tuz Tüketimi Nasıl Azaltılır?

Yemeklere ekstra tuz eklemek yerine baharatlar ve limon kullanın.

Hazır ve işlenmiş gıdalardan kaçının (cips, hazır çorbalar, salam, sucuk vb.).

Daha fazla taze sebze ve meyve tüketin.

Etiketleri okuyarak düşük sodyumlu ürünleri tercih edin.

Not: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, günlük tuz tüketimi 5 gramı (1 çay kaşığı) geçmemelidir.