Geçmeyen öksürükten kurtulmanın yolları

Nemli Ortamda Bulunun

Kuru hava, öksürüğü daha da kötüleştirebilir. Odanızın nem seviyesini artırmak için bir nemlendirici kullanabilir veya kaynar su dolu bir kap koyabilirsiniz.

Doğal Karışımlar Deneyin

Zencefil Çayı: Boğazı yatıştırır ve balgam söktürücü etkisi vardır.

Limonlu Ilık Su: Bağışıklığı güçlendirir ve boğaz tahrişini azaltır.

Karabiber ve Bal Karışımı: Özellikle balgamlı öksürüğe iyi gelir.

Sigara dumanı, parfüm, toz ve kimyasal maddeler öksürüğü daha kötü hale getirebilir. Bu tür tetikleyicilerden uzak durun.

Doktora Başvurun

Eğer öksürüğünüz; 3 haftadan uzun sürüyorsa, kanlı balgam geliyorsa, nefes darlığı veya göğüs ağrısı eşlik ediyorsa, yüksek ateşiniz varsa, gece terlemeleri ve kilo kaybı yaşıyorsanız, mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Çünkü altta yatan ciddi bir hastalık (örneğin; bronşit, zatürre, astım, reflü veya alerjik reaksiyonlar) olabilir.

Kaynak: AA