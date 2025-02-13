Yalnız yaşamak beslenme alışkanlıklarını etkiliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 itibarıyla ülkede tek başına yaşayan bireylerin sayısı 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı ve son 10 yılda yalnız yaşayanların oranı yüzde 77.2 arttı. Özellikle büyük şehirlerde yalnız yaşayan bireylerin sayısındaki hızlı artış, yaşam tarzlarını önemli ölçüde değiştirdi. Beslenme alışkanlıkları da bu değişimden en fazla etkilenen alanlardan biri oldu.

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Yalnız bireylerin en yoğun olduğu illerin başında 933 bin 764 kişiyle İstanbul geliyor. İstanbul'u, 375 bin 260 kişiyle Ankara, 355 bin 132 kişiyle İzmir, 195 bin 430 kişiyle Antalya ve 178 bin 860 kişiyle Bursa takip ediyor. Rakamlar artarken yalnız yaşayan bireylerin beslenme alışkanlıklarının da değişime uğradığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

Araştırmalara göre yalnız yaşayanların yemek hazırlamaya daha az vakit ayırdığı ifade ediliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Uşarer, yalnız bireylerin çoğunlukla düzensiz ve sağlıksız beslenmeye yöneldiğine dikkat çekerek, "Fast food tüketimi artarken, evde yemek yapma oranı düşmektedir. Ayrıca yalnız yemek yemenin, psikolojik olarak bireyleri olumsuz etkileyerek yeme bozukluklarına yol açabileceği ifade edilmektedir. Özetle, yalnız yaşayanların sayısındaki artış sadece demografik bir değişim değildir. Aynı zamanda sağlık ve beslenme alışkanlıkları açısından da önemli sonuçlar doğurmaktadır" dedi.

Yemek saatleri düzenlenmeli

"Yalnız yaşarken sağlıklı beslenmek konusunda bazı zorluklarla karşılaşılabilir. Ancak planlama ve bazı alışkanlıklar ile bu süreç daha kolay hale getirilebilir" ifadesini kullanan Dyt. Seda Uşarer, sağlıklı beslenmek için şu önerilerde bulundu:

"Yalnız yaşandığında öğün atlama veya düzensiz yemek yeme alışkanlıkları gelişebilir. Bu durumu engellemek için yemek saatleri düzenli hale getirilmelidir. Bir yemek planı yaparak hafta boyunca hangi yemeklerin hazırlanacağını önceden belirlemek, hem zamandan tasarruf sağlar hem de sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırır. Buzdolabında sağlıklı gıdaların bulunması, doğru seçimler yapmaya yardımcı olur. Yalnız yaşarken yemek hazırlamak zor olabilir. Ancak pratik ve hızlı yemekler tercih etmek işleri kolaylaştırır. Örneğin yemekleri bir kerede büyük miktarda pişirip bir kısmı buzlukta saklanabilir. Ayrıca salatalar, sebze çorbaları veya fırında pişirilen yemekler gibi kolayca hazırlanan yemekler de sağlıklı ve hızlı seçenekler sunar."

Duygusal yeme ile başa çıkılmalı

Yalnızlık ve stres gibi duygusal durumlarının yemekle rahatlama isteği doğurabildiğini vurgulayan Dyt. Seda Uşarer, sözlerine şöyle devam etti: "Bu durumda sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmak gerekir. Bunun yerine meyve, yoğurt, kuruyemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmelidir. Duygusal yeme ile başa çıkmak için meditasyon, yürüyüş gibi stres azaltıcı aktiviteler denenmelidir. Yalnız yaşamak, bazen yalnızca yemek hazırlamak konusunda da yalnız hissettirebilir. Aile üyeleri veya arkadaşlarla bir araya gelip birlikte yemek hazırlamak, hem sosyal bir deneyim sunabilir hem de sağlıklı yemekler yapmaya yardımcı olabilir. Ayrıca çevrim içi yemek gruplarına katılarak tarifler ve öneriler paylaşılabilir."