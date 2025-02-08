Boyun ağrılarının sebebi çene eklemi rahatsızlığı olabilir

Çene eklem rahatsızlığını (Temporomandibular eklem bozukluğunu) çene eklemlerinde, çevre kaslarda ve bağlarda meydana gelen bozukluklar şeklinde tanımlayan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İpek Necla Güldiken, hastalığın teşhisi ve tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

'ÇENE EKLEMİNDE HİSSEDİLEN RAHATSIZLIKLAR YAYGIN GÖRÜLEBİLİR'

Çene ekleminde veya çiğneme kaslarında arada sırada hissedilen rahatsızlıkların yaygın görüldüğünü ifade eden Dr. Öğr. Güldiken, "TME, temporomandibular eklem ifadesinin kısaltmasıdır ve çenedeki eklemlerin fonksiyon bozukluğu anlamına gelir. Çene eklemi, alt çeneyi kafatasına bağlayan ve çiğneme, konuşma, yutkunma gibi yaşamsal fonksiyonları gerçekleştiren kompleks bir yapıdır. Bu eklemde meydana gelen rahatsızlıklar yalnızca çene bölgesinde değil, baş, boyun ve omuzlarda da ağrıya neden olabilir" diye konuştu.

'SİNİR YOLLARININ ETKİLENMESİ AĞRININ YAYILMASINI TETİKLEYEBİLİR'

TME rahatsızlıklarında çiğneme kasları aşırı çalıştığında, baş ve boyun bölgesinde kas gerginliği oluşabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Güldiken, "Bunun yanı sıra, çene eklemine bağlı sinir yollarının etkilenmesi, ağrının baş, yüz ve boyun bölgelerine yayılmasına neden olabilir. Ayrıca, çene ekleminde meydana gelen fonksiyon bozuklukları, postürü olumsuz etkileyerek kronik ağrıya sebep olabilir" açıklamasında bulundu.

'BİREYLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 30'UNDA TME İLE İLİŞKİLİ SEMPTOMLAR OLABİLİR'

Toplumda çene eklemi rahatsızlıklarına bağlı baş ve boyun ağrılarının oldukça yaygın olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Güldiken, "Araştırmalar, bireylerin yaklaşık yüzde 30'unda TME ile ilişkili semptomların görülebileceğini göstermektedir. Ancak birçok kişi belirtileri fark edemediği veya farklı nedenlere bağladığı için teşhis ve tedavi süreci gecikebilmektedir" dedi.

'STRES VE KAYGIYA NEDEN OLABİLİR'

Dr. Öğr. Üyesi İpek Necla Güldiken, TME ağrılarının risk faktörleri ile ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"Baş ve boyun ağrılarının çene ekleminden kaynaklandığı göz ardı edildiğinde, bu durum kronikleşerek hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Çene hareketlerinde ağrı, yutkunmada zorluk, kulakta dolgunluk ve çınlama gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, psikolojik ve sosyal etkiler de kaçınılmazdır. Günlük aktiviteleri zorlaştıran bu rahatsızlık, bireylerde stres ve kaygıya yol açarak genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir."

'ERKEN TEŞHİS YAŞAM KALİTESİNİ KORUR'

Dr. Öğr. Üyesi Güldiken, "Çene hareketlerinde ağrı ve kısıtlılık, kulakta dolgunluk veya çınlama, ense ve omuz bölgesinde sürekli gerginlik, migren benzeri baş ağrıları, diş sıkma (bruksizm) veya yanlış çene kapanışı problemlerine dikkat edilmesi gerekir. Bu tür şikâyetler yaşayan bireylerin vakit kaybetmeden bir diş hekimi ya da çene cerrahına başvurması önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedaviyle hastaların yaşam kalitesinin korunması mümkündür" dedi.