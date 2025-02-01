Bel ve boyun ağrılarından kurtulmanın yolları!

Uykuda geçirilen uzun saatler, vücudun dinlenmesini sağlamak için önemlidir. Ancak yanlış yatak ve yastık kullanımı, kaslar üzerinde gereksiz baskı yaparak ağrılara yol açabilir.

YATAK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yatak seçiminde, sertlik seviyesinin kişiye göre değişiklik gösterebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Küçükçakır, "Çok sert ya da çok yumuşak yataklar, omurganın doğru pozisyonda kalmasını engelleyebilir. Orta sertlikteki yataklar, omurgayı daha iyi destekler ve ağrıları hafifletir. Yatak seçiminde kişisel rahatlık da önemlidir. Her bireyin vücut yapısı farklı olduğu için, yatak seçimi kişiye özel olmalıdır. Ayrıca, yatak uzun süreli kullanımlara uygun olmalı ve kaliteli malzemelerden üretilmiş olmalıdır" diye konuştu.

Boyun ağrılarının genellikle yanlış yastık kullanımından kaynaklandığını belirten Uzm. Dr. Nurten Küçükçakır, "Yastığın boyun bölgesini yeterince desteklemesi, omurganın doğal hizasının korunmasına yardımcı olur. Yastık, başın ve boynun rahat bir pozisyonda kalmasını sağlamalıdır. Yastık yüksekliği ile sertliği, kişisel tercihlere ve uyku pozisyonuna göre değişir. Sırtüstü uyuyanlar için orta sertlikte bir yastık uygun olabilirken, yan yatmakta olanlar daha yüksek ve destekleyici bir yastık tercih etmelidir" dedi.

BEL VE BOYUN AĞRILARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Bel ve boyun ağrılarını tedavi etmek için çok sayıda yaklaşım sunduklarından bahseden Uzm. Dr. Küçükçakır, "Doğru yatak ve yastık seçimi, tedavi sürecinde çok önemli bir ilk adımdır. Bununla birlikte, hastalarımıza fizik tedavi yöntemleri, manuel terapi ve özel egzersiz programları ile ağrıları yönetme ve azaltma konusunda yardımcı oluyoruz" diye konuştu.