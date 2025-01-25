25 Ocak 2025, Cumartesi
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Kışın cilt sağlığınız için ılık suyla yıkanın

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 10:17
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Kışın cilt sağlığınız için ılık suyla yıkanın

Kış aylarında insan cildi, gün boyu hem ve sıcak ortamların olumsuz şartlara maruz kaldığından her zamankinden daha fazla yıpranmaya açık hale geliyor. İşte uzmanından konuya ilişkin öneriler...

Soğuk hava ve kapalı ortamlar, cildimizin kurumasına ve hassasiyetinin artmasına neden olabilir.

Soğuk hava, düşük nem oranı ve ısınma sistemlerinin cildin doğal nemini azaltarak kuruluğa sebep olabileceğini vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali İhsan Güleç "Kış aylarında cildinizin nem dengesini korumak için uygun nemlendiricileri düzenli olarak kullanın. Ayrıca kış aylarında da UV ışınları cildinizi etkiler. Güneş koruyucu sürmeyi unutmayın" diye konuştu.

Kış süresince cilt dostu besinler tüketilmesini tavsiye eden Güleç, "Bol su içmek ve vitamin açısından zengin besinler tüketmek cildinizi içeriden besler. Soğuk ve rüzgara karşı da önlem alınmalı Dışarı çıkarken yüzünüzü koruyacak aksesuarlar kullanarak cildinizin zarar görmesini engelleyin" şeklinde konuştu.

Kaynak: AAKaynak: AA

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