Çinliler ’ölümsüzlük çayı’ diyor! Doğal probiyotik deposu...

Kombuça, genellikle fermente edilmiş çaydan yapılan bir içecektir ve son yıllarda sağlık yararlarıyla popülerlik kazanmıştır. Antik Çin'den günümüze kadar gelen kombucha, fermente edilmiş çaydan elde edilen probiyotik açısından zengin bir içecektir.

ÖLÜMSÜZLÜK ÇAYI: KOMBUCHA

Çin alternatif tıbbında "Ölümsüzlük çayı" olarak anılır.

Bunun nedeni ise hem bağışıklık sistemini güçlendirmesi hem de beyin fonksiyonlarına olumlu yönde etkilemesi, beyni gençleştirmesidir. Kombucha, zengin probiyotik içeriği sayesinde bağırsak-beyin dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Düzenli kullanımda zihinsel netliği artırırken, stres seviyesini düşürür. Çeşitli etkili antioksidanlarla dolu olduğundan dolayı da serbest radikalleri temizleyerek beyin hücrelerini korur.

Kaynak: AA