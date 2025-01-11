Sebze ve meyvelerdeki zirai ilaçlar erken menopoz riskini artırıyor

Diyarbakır'da görev yapan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, sebze ve meyveler üzerindeki pestisit denilen zirai ilaç kalıntılarının erken menopoz riskini artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, erken menopozun 40 yaş altı kadınlarda son zamanlarda gittikçe artmaya başladığını belirtti. Bu süreçte vücudun gebeliğe sebep olacak yumurta üretimini sağlayamadığını belirten Prof. Dr. Çoksüer, "40 yaş altı kadınlarda son zamanlarda gittikçe artmaya başladı. Bunların sebeplerine baktığımızda ailevi nedenler olabilir, genetik faktörler, çevresel faktörler, aldığı ilaç kullanımı, hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlıkları ve özelikle tükettiğimiz sebze meyvelerin üzerinde pestisit dediğimiz tarım ilacı kalıntılarının olması, erken menopoz riskini artırmaktadır. Sebze ve meyveyi tüketirken dikkat etmiyoruz" dedi.

Önerilerini sıralayan Çoksüer, şunları kaydetti:

"Özelikle meyve ve sebzeleri yıkarken önce durulamak gerekiyor. Daha önceleri sirkeli suda bekletip yıkayarak tüketiyorduk. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalarda karbonatlı suyun içerisinde 15 dakika bekletilmesi önerilmektedir. Artık hastalara şunu öneriyoruz; 1 litre suya 1 çay kaşığı karbonat ekleyip 15 dakika beklettikten sonra tüketmelerini öneriyoruz. Bu hastalarda son zamanlarda eksozon tedavisi öneriyoruz. Eksozon tedavisi de göbek kordonundan elde edilen hücrelerin özel ortamda saflaştırılarak elde edilen protein kesecikleridir. Bu protein kesecikleri yumurtalıklara enjekte ediyoruz. Buradaki yumurtalıkların içerisinde hücre yenilenmesi sağlamakta. Eksozon dışında PRP uygulaması da yapılmakta. Hem yumurtalıklara hem de rahmin içerisine eksozon ve PRP aynı anda yapılabilmekte. Diğer bir uygulama akupunktur tedavisi. Çin'de 3 bin yıldan beri uygulanmakta. Yan etkisi olmayan bir tedavi. Hastalarda stresi azaltmakta, hem hormon balansını düzene sokarak yumurtalıkların aktivitesini artırmakta ve aynı zamanda rahim ve yumurtaların güçlenmesini sağlamakta. Diğer bir uygulamamız fitoterapi. Bitkisel bir tedavi. Mutlaka bir fitoterapi uzmanı tarafından verilmesi önerilir. Hastalarımızın bazen sosyal medya üzerinden bu bitkisel ürünleri kullandığını görmekteyiz. Bu, kesinlikle çok yanlış bir uygulama. Herhangi bir tedavi alınırken internet ortamında ezbere ilaç kullanmamak lazım. Kontrolsüz kullanıldığında bu bitkisel ilaçların yan etkileri çok ciddi sonuçlara neden olabilmektedir"

Prof. Dr. Çoksüer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erken menopozdan korunmak biraz da bilinçli olmayla alakalıdır. Bütün hastalarımdan ricam bilinçlensinler. Hem gıdalarına dikkat etsinler, sağlıklı doğal gıdalar tüketmek önemli. Hormonlu, hazır, salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan uzak dursunlar."