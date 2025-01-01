Şiddetli karın ağrısı kadın üreme sağlığını tehdit ediyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, özellikle genç ve aktif cinsel hayatı olan kadınları tehdit eden pelvik inflamatuar hastalık (PID) konusunda uyarıda bulundu.

Kadın üreme organında meydana gelen bir enfeksiyon türü olan PID, yalnızca şiddetli kasık ağrılarına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda kısırlığa, dış gebeliğe ve kronik pelvik ağrılara neden olabiliyor.

"Belirtileri görmezden gelmeyin"

Prof. Dr. Kumru, PID belirtilerinin genellikle fark edilmediğini ancak bunların ciddiye alınması gerektiğini belirterek şu semptomlara dikkat çekti: "Şiddetli kasık veya alt karın ağrısı, sarı veya yeşil renkli, kötü kokulu vajinal akıntı, adet düzensizlikleri, yüksek ateş, titreme, bulantı ve kusma, ağrılı cinsel ilişki."

Hastalığın belirtileri görüldüğünde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini vurgulayan Kumru, PID'nin yalnızca pelvik muayene ve vajinal kültür testleri ile teşhis edilebileceğini ifade etti.

"Tedavi gecikirse sonuçları ağır olabilir"

Tedavide genellikle antibiyotik kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Kumru, tedavi sürecinin ihmal edilmesi durumunda enfeksiyonun iç üreme organlarına yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kumru, "PID'nin tedavi edilmemesi fallop tüplerinde skar oluşumuna yol açabilir. Bu durum kısırlığa, dış gebeliğe ve kronik ağrılara neden olabilir" diye konuştu.

"Partnerler de tedavi edilmeli"

Hastalığın cinsel yolla bulaşması nedeniyle partnerlerin de tedavi edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kumru, aksi halde enfeksiyonun yeniden ortaya çıkabileceğini söyledi. Hastalıktan korunmak için düzenli jinekolojik muayenelerin önemine vurgu yapan Kumru, şu önerilerde bulundu: "Birden fazla cinsel partnerden kaçının, korunmasız cinsel ilişki yerine kondom kullanmayı tercih edin, enfeksiyon belirtilerini fark ettiğiniz anda bir uzmana başvurun."

PID'nin, kadın üreme sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Selahattin Kumru, tedavinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, kadınları düzenli sağlık kontrolleri konusunda bilinçlenmeye davet etti. Prof. Dr. Selahattin Kumru, "Aksi halde, birçok servikal enfeksiyon, iç üreme organlarına yayılabilir" diyerek kadınları uyardı.

"Pelvik apse, gebe kalmayı zorlaştırabilir"

Prof. Dr. Kumru, PID nedeniyle rahim, yumurtalıklar ve fallop tüplerinin zarar görebileceğini belirterek, PID'ye yakalanan her 8 kadından 1'inin hamile kalmakta zorluk çektiğini ifade etti.