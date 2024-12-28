Cep telefonu duruş bozukluğu nedeni

Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında toplumu sağlıklı hayata teşvik etmek; birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ülke genelinde kurulan 265 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, obeziteden kanser taramasına, çocuk gelişiminden ruh sağlığına, fizik tedaviden madde bağımlığıyla mücadeleye kadar ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

Ankara Sincan 100'üncü Yıl Sağlıklı Hayat Merkez'inde görevli fizyoterapist Murat Öğüç, omurga sağlığı için ilk yapılacak şeyin postürü korumak gerektiğini söyledi.

'EN BÜYÜK NEDENİ CEP TELEFONU KULLANIMI'

Günümüzde cep telefonu kullanmanın da postürü bozduğuna dikkat çeken Öğüç, "Çocukluktan itibaren cep telefonlarına maruz kalan birçok kişide duruş bozuklukları tespit ediyoruz. Günümüzde en çok maruz kaldığımız, karşılaştığımız postür bozukluğu başımızın önde olması ve omuzlarımızın da yuvarlaklaşıp öne doğru gelmesi durumu. Bunun da en büyük nedeni cep telefonu kullanımı. Daha doğrusu cep telefonlarını doğru kullanmamak. Özellikle öğrenciler, çocukluktan itibaren cep telefonuna maruz kaldılar. Çocuklar yaşlarına uygun sürelerde cep telefonuna bakmalı. Bir de doğru şekilde bakmak lazım. Başımızı öne doğru eğdiğimizde normalden 4-5 kat daha fazla kaslarımıza ve omurgamıza yük biniyor. Günümüzde en çok karşılaştığımız postür bozukluğu başın önde, omuzların önde olduğu durum. Omurga sağlığında iyi tarafı, dışarıdan hepimizde tespit edilebilir. Omuzlar arasında bir yükseklik farkı varsa, başı çok önde ise; belinin çok çukur olduğunu hissediyorlarsa Sağlıklı Hayat Merkezleri'mize başvurabilirler" diye konuştu.

'SPOR OMURGA SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ'

Özellikle ilkokul çocuklarında sıraların yüksekliğinden dolayı ayakların yere değmediğine dikkat çeken Öğüç, "Çocuklarda böyle bir sorun varsa mutlaka altına bir tabure veya hafif bir rampayla ayaklarının yere değdiğinden emin olmalıyız. Çocukların teneffüslerde hareketler yapması da güzel olur. Çocukları eğer bir spora yönlendirebilirsek en güzeli bu olur. Sevdiği bir spora yönlendirebilirsek, sevdiği bir aktivite, bisiklete binmek, kaykay, skuter veya yüzme gibi sporlara yönlendirebilirsek çocukların omurga sağlığı için çok faydalı olur" dedi.

'30 KİLOLUK ÇOCUKTA ÇANTA 4,5 KİLOYU GEÇMEMELİ'

Öğüç, sırt çantası kullanırken çantanın ağırlığına da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Maksimum en fazla bir öğrencinin ağırlığının yüzde 10'u ve yüzde 15'i arasında olması lazım. Bunu geçmemesi lazım. İlkokul çocuklarında mesela 30 kiloluk bir çocukta sırt çantası 4,5 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Çanta taşırken mutlaka çanta doğru taşınmalı, sırtta taşınmalıdır. Elimizde taşımak veya tekerlekle sürüyerek taşınan çantalar doğru değil. Bel çukurluğunu artırmayacak derecede mümkün mertebe üst sırtta taşınan çantalar omurga sağlığını ve çocuğun genel eklem sağlığı için, kas iskelet sağlığı için önemli. Eğer çocuklar durakta bekliyorsa mutlaka çantayı çıkarıp yere koysun" ifadelerini kullandı.