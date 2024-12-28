Bu alışkanlık kalp krizi nedeni! Meğerse sabahları...

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Dr. Jeremy London, sağlıklı kalp için dikkat edilmesi gereken bazı günlük hatalar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Dr. London, özellikle sabahları diş temizliği ya da ağız kokusunu gidermek amacıyla kullanılan alkol bazlı ağız gargaralarının kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Alkol içeren gargaraların, ağızdaki sağlıklı bakterileri öldürerek, vücudun damarları gevşetmek için ürettiği nitrik oksit üretimini bozduğunu ifade etti. Bu durum, uzun vadede hipertansiyona yol açabilir. Ayrıca, yapılan bir araştırma, antiseptik gargaraların ağız mikrobiyomunu bozarak kan basıncında artışa neden olduğunu ortaya koydu.

Elektronik Sigara ve Alkolün Zararları

Kalp sağlığı konusunda bir diğer önemli uyarı da elektronik sigaralar hakkında geldi. Dr. London, elektronik sigaraların da tıpkı normal sigaralar gibi kalp sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Elektronik sigara kullanıcılarında kan basıncı ve kalp atış hızının hızla arttığını, bunun da kalbi daha fazla zorladığını vurguladı. Nikotinin, kan damarlarının iç yüzeyine zarar verdiğini ve bu zararın kan akışını bozarak pıhtılaşma riskini artırdığını söyledi. Bu pıhtılar, kalp krizi veya felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ayrıca, aşırı işlenmiş gıdalar ve alkol tüketiminin de kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. İşlenmiş gıdalardaki doymuş yağlar, şeker ve rafine karbonhidratlar, kolesterol seviyelerini artırarak damarları daraltabilir. Alkol, vücutta asetaldehit adlı bir bileşiğe dönüşerek DNA'ya zarar verebilir ve kanserli hücrelerin oluşmasına yol açabilir.

Hareketsiz Yaşam ve Stresin Etkileri

Düzenli fiziksel aktivite eksikliği, obezite, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi risk faktörlerini artırarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Hareketsiz bir yaşam tarzı, kalp krizi ve felç riskini artıran önemli faktörlerdendir. Ayrıca, uzun süreli stres de damar daralmasına ve kan basıncının yükselmesine yol açabilir. Stres, kişileri zararlı alışkanlıklara yönlendirebilir ve bu durum sağlık üzerindeki olumsuz etkileri katlayabilir.

Kalp Sağlığını Korumak İçin Alınabilecek Önlemler

Kalp sağlığını korumak için sigaradan uzak durmak, sağlıklı bir beslenme düzeni benimsemek, düzenli egzersiz yapmak ve stresle başa çıkma yöntemleri geliştirmek çok önemlidir. Dr. London, yaşam tarzı değişikliklerinin kalp sağlığını korumanın en etkili yolları olduğunu belirtiyor. Bu önlemler, kalp krizinin ve diğer kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltabilir, sağlıklı bir yaşam sürdürmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: AA