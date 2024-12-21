Kış aylarında cilt sağlığına dikkat

Soğuk havada nem seviyesi genellikle düşer. Bu durum, cildin üst tabakasında bulunan suyun buharlaşmasına yol açar ve cilt daha kuru hale gelir. Cilt bariyerinin zayıflaması, nem kaybını hızlandırır.

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Kutay Ertürk, kış mevsiminde cilt sağlığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Soğuk hava şartları nedeniyle cilt kuruluğunda artış olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ertürk, "Sedef hastalığı (Psöriazis), atopik egzama, kserotik egzama ve Rozasea (Gül hastalığı) gibi cilt hastalıklarında alevlenmeler yaşanabilir. Kuru cilt yapısına sahip bireylerde şikâyetler artarken, yaşlı bireylerde deri incelmesi ve deri bariyerinin zayıflaması sonucu kaşıntı, kuruluk ve buna bağlı yaralar ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"Soğuk havalarda aşırı sıcak suyla yıkanmayın"

Cildin soğuk havanın etkilerinden korunması için banyoda uzun süre kalmamaya özen gösterilmesini gerektiği söyleyen Uzm. Dr. Ertürk, "Banyo sürelerinin 5-10 dakikayı geçmemesi, aşırı sıcak suyla yıkanmaktan ve kese yapmaktan kaçınılması önemlidir. Banyo sonrasında vücudun tam kurumadan nemlendirilmesi ve yağ bazlı kremlerin tercih edilmesi, cilt bariyerini korumak adına etkili bir yöntemdir. Dudak ve ellerin soğuktan etkilenmemesi için dışarı çıkılmadan önce uygun nemlendiriciler kullanılmalı ve eldiven takılmalıdır. Kapalı mekânlarda ise yoğun ısı sonucu oluşan kuruluğun giderilmesi için ortamın nem oranını artıracak önlemler almak gerekir. Ayrıca, bol su içmek, A, C ve E vitaminleri gibi antioksidanlar yönünden zengin bir beslenme programı uygulamak da cilt sağlığına katkı sağlar" şeklinde konuştu.

"Sık yıkanan eller için nemlendirme şart"

Nemlendiricilerin, kış aylarında cilt kuruluğuyla başa çıkmak için temel bir bakım aracı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ertürk, "Ceramide içeren nemlendiriciler cildin parlaklığını yeniden kazanmasına yardımcı olurken, sık yıkanan eller için her yıkama sonrası nemlendirme şarttır. Kullanılan nemlendiricilerin içeriğinde antioksidan özellikli A, C ve E vitaminlerinin bulunması da önemlidir. Temizlik rutini sırasında geleneksel sabunlar yerine syndet ya da balm formunda temizleyicilerin tercih edilmesi, cildin gereksiz yere kurumasını önlemektedir. Bununla birlikte, temizlik ve nemlendirme alışkanlıklarının düzenli olarak sürdürülmesi, cildin sağlıklı yapısını korumasında çok önemlidir" dedi.

Kış mevsiminin zorlu hava şartlarında cilt sağlığını korumanın uzun vadede cilt problemlerinin önünü geçmek için kritik bir rol oynadığını söyleyen Uzm. Dr. Ertürk, "Doğru bakım alışkanlıkları ile cildinizin nem dengesini ve sağlıklı görünümünü koruyabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.