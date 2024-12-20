Neşe Özkan’ın ölümü sonrası uzmanından estetik uyarısı!

Bursa'da yaşayan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neşe Özkan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede geçirdiği estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

5 saat süren operasyonun ardından uyandırma servisine alınan Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. İddiaya göre, kalbi duran Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medya fenomen Neşe Özkan! (Instagram)

Tüm bunların ardından birçok kişi "Estetik ameliyatları güvenilir mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

'YOĞUN TAKİP VE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ GEREKİYOR'

Estetik ameliyatların başarıyla sonuçlanması için titiz bir hazırlık süreci gerektiğini ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan,"Ameliyat sonrası hasta yoğun bir şekilde takip edilmelidir. 4-5 saat süren bir operasyon sonrası sıvı takibi, bağırsak hareketlerinin kontrolü ve hastanın erken mobilizasyonu çok önemlidir. Emboli riski, yani pıhtı atması, bu tür operasyonlarda ölüm nedenlerinin başında gelir. Bu riski en aza indirmek için hastayı erken hareketlendirmek ve emboli önleyici ilaçlar kullanmak gereklidir. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ancak tam teşekküllü bir hastanede mümkün olabilir" diye konuştu.

'GENÇ YAŞTAKİ HASTALARIN TALEBİ NORMAL'

Estetik operasyonların genellikle genç yaşta talep gördüğünü belirten Prof. Dr. Karacaoğlan, "Anne olmuş, iki doğum yapmış ve vücudunda deformasyonlar meydana gelmiş olabilir. Karın ve göğüste sarkmalar ya da hacim kayıpları görülebilir. Bu gibi durumlarda ameliyat talep etmek son derece doğaldır. Ancak hastanın genel sağlık durumunun, tahlillerinin ve kullandığı ilaçların dikkatle incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir risk bulunmuyorsa hasta ameliyata alınabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Karacaoğlu (İHA)