Baş ağrınızın sebebi sinüzit olabilir!

Sinüzit, sinüslerin iltihaplanması sonucu oluşan bir durumdur ve bu durum, genellikle soğuk algınlığı, grip veya alerjik reaksiyonlar gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Sinüslerdeki iltihaplanma, baş ağrısı, yüzde baskı hissi, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı gibi belirtilere yol açabilir.

'SİNÜZİT KRONİKLEŞEBİLİR'

Sinüzitin üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra yaygın olarak görülebilen bir hastalık olduğunu ifade eden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Burak Üstün, "Sinüzit, genellikle viral gribal enfeksiyonların ardından gelişir. Çoğu zaman kendiliğinden geçer, ancak bazı hastalarda tedaviye dirençli hale gelebilir ve kronikleşebilir. Sinüzit tedavisinde ilk tercihimiz, antibiyotik tedavisidir. Ancak bu tedavi yetersiz kaldığında, endoskopik yöntemler kullanarak sinüslerin içindeki iltihap temizlenir" diye konuştu.

SİNÜZİT VE ENFEKSİYONLAR

Hastalığın özellikle başın ön kısmında ve göz çevresinde ağrı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini dile getiren Op. Dr. Üstün, "Çocuklarda, özellikle okula yeni başlayanlarda üst solunum yolu enfeksiyonları sık görülür. Bu enfeksiyonlar da sinüslerde iltihaplanmaya yol açarak akut sinüzite neden olabilir. Yetişkinlerde ise alerjik yapı, bağışıklık sistemi sorunları ve sık enfeksiyonlarla karşılaşılan ortamlar bu hastalığın görülme sıklığını artırmaktadır" dedi.

MİGREN İLE SİNÜZİT ARASINDAKİ İLİŞKİ

Toplumda sinüzit ve migrenin karışabileceğini belirten Op. Dr. Üstün, "Sinüzit, sinüslerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıkken migren nörolojik bir rahatsızlıktır. Her ikisi de baş ağrısına yol açabilir, ancak doğrudan bir ilişkileri yoktur. Sinüzit tedavisinde doğru tedavi uygulanarak bu ağrıların önüne geçilebilir. Sinüzit tedavisinde cerrahi müdahale gerekirse, endoskopik yöntemlerle burun içinden yapılan operasyonlar oldukça etkili ve genellikle minimal invazivdir. Bu yöntemle sinüslerin içi temizlenir ve sinüslerin giriş kanalları genişletilir. Böylece tekrar enfeksiyon olursa, cerrahi müdahale gerekmeden tedavi edilebilir" diye konuştu.

SİNÜZİT ÖNCESİ KORUYUCU ÖNLEMLER

Sinüziti önlemenin en önemli yollarından birinin, hasta insanlarla temastan kaçınmak ve hijyen kurallarına uymak olduğunu belirten Op. Dr. Üstün, "Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, sık sık el yıkamak, maske kullanmak ve burnun içindeki tıkanıklığı tedavi etmek, sinüzite karşı alınabilecek önlemler arasında yer alır. Ayrıca, burun tıkanıklığı tedavi edilmezse, bu durum sinüzit gelişimine zemin hazırlayabilir" dedi.