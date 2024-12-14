Uzmanından kalp hastalarına hamam ve sauna uyarısı

Soğuk hava koşullarının etkisiyle vücut sıcaklığını artırma isteği, birçok kişiyi hamam ve saunaya yönlendiriyor. Ancak sıcak ortamlar, kalp ve damar sistemi üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Hamam ve sauna, kalp atış hızını artırabilir, kan basıncını değiştirebilir ve vücut ısısının ani yükselmesine yol açabilir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, sauna ve hamamların yüksek ısı ve nem nedeniyle insan vücudunda, özellikle kalp damar sisteminde ciddi değişikliklere neden olduğunun altını çizerek. "Vücut ısısının 40 dereceye kadar çıkabildiği bu alanlarda aşırı terleme ile kaybedilen sıvı yanında, yüksek ısı nedeni ile damarların genişlemesi kan basıncını düşürür. Kalp, tansiyonun düşmesini telafi etmek için hem daha hızlı atar hem de daha güçlü kasılmak zorunda kalır.

Böylelik kalbin yükü çok fazla artar. Bu durum, yani kalbin iş yükünün artması sağlıklı bireylerde tolere edilebilir ancak aort kapak darlığı olan, yüksek tansiyon nedeni ile ilaç kullanan, kalp yetmezliği olan ve koroner damarlarda darlığı olan, stent takılmış veya baypas olmuş hastalar için ciddi riskler taşır.

Bu hastalarda maalesef ani ölüm ve kalp krizi riski meydana gelebilir. Kalp yetmezliği olan hastalar, acil müdahale gerektirecek ciddi nefes darlığı problemleri yaşayabilir. Yine aynı şekilde kalp hastası olmasa da yaşlı hastaların da sauna ve hamamda ani tansiyonda düşmesi bayılma yaşama ihtimali fazladır. Bu bayılma esnasında düşme ve ona bağlı kafa travmaları da ciddi hayati riskler oluşturur. Buna ilave olarak kalp ve tansiyon ilacı kullanan hastalar sauna ve hamamda ayrıca dikkatli olmalı ve asla vücutları susuz kalmamalıdır" dedi.

Köksal, "Aşırı sıcakta kan basıncı düşük olacağından, kullanılan tansiyon ilaçları tansiyonun daha da düşürerek riskleri artırır. Bu ilaçları kullanan hastaların sauna ve hamam öncesi tansiyon ve kalp ilaçlarını bir doz atlamaları önerilebilir. Bunun yanında aşırı egzersiz ve ağır spor sonrası hamam ve saunadan uzak durulmalıdır. Ağır egzersiz sonrası vücudun en az 30 dakika dinlenmesine imkan verilerek artan vücut ısısının normale dönmesine izin verilmelidir" dedi.