Sinüzit neden olur? Tedavisi ve belirtileri...

Sinüzit akut sinüzit ve kronik sinüzit olarak iki çeşide ayrılır. Akut sinüzit genellikle soğuk algınlığından kaynaklanmaktadır. Bakteriyel enfeksiyon gelişmediği sürece, akut sinüzit vakalarının çoğu bir hafta ile 10 gün arasında geçer. Medikal tedaviye yani ilaç kullanmaya rağmen 12 haftadan fazla süren ve sık tekrarlayan sinüzite kronik sinüzit denir.

Özetle akut sinüzit sinüs bölgesinin kısa süreli geçici süre iltihaplanması, kronik sinüzit ise uzun süren ve sık meydana gelen sinüzit iltihabıdır.

Sinüzit Neden Olur?

Sinüzit, çeşitli sebeplerle gelişebilir. En yaygın nedenler şunlardır:

Viral Enfeksiyonlar: Soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlar, sinüslerdeki mukozayı iltihaplandırarak sinüzite yol açabilir.

Bakteriyel Enfeksiyonlar: Viral enfeksiyonlar sonrası bakteriler sinüslerde çoğalarak daha ciddi bir iltihaba neden olabilir.

Alerjik Reaksiyonlar: Polen, toz ve evcil hayvan tüyleri gibi alerjenler, sinüsleri etkileyerek alerjik sinüzite yol açabilir.

Burun Tıkanıklığı: Burun tıkanıklığına neden olan yapısal sorunlar, polipler veya septum deviasyonu gibi durumlar da sinüzit gelişmesine zemin hazırlayabilir.

Sigara ve Kirli Hava: Sigara içmek ve kirli hava koşulları, sinüsleri etkileyerek iltihaba neden olabilir.

Sinüzit Nasıl Anlaşılır?

Sinüzitin belirtileri genellikle baş dönmesi, yüz ağrısı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı gibi rahatsızlıklarla kendini gösterir. İşte sinüzite dair yaygın belirtiler:

Baş Ağrısı ve Yüz Ağrısı: Sinüslerin iltihaplanması, başın ön kısmında, göz çevresinde ve yüzün farklı bölgelerinde ağrıya neden olabilir.

Burun Tıkanıklığı: Sinüslerin iltihaplanması, burun tıkanıklığına ve zor nefes almanıza yol açabilir.

Geniz Akıntısı: Sinüzit nedeniyle sümük, boğaza doğru akabilir ve bu da boğazda tahrişe neden olabilir.

Öksürük: Sinüzit nedeniyle genize akan sümük, öksürüğe yol açabilir.

Yüksek Ateş: Bakteriyel enfeksiyonlar, sinüzitin daha şiddetli olmasına ve yüksek ateşe yol açabilir.

Azalmış Koku ve Tat Alma: Sinüzit, koku ve tat alma duyusunu da etkileyebilir.

Yorgunluk: Sinüzit, vücudu zayıflatabilir ve genel bir yorgunluk hissine yol açabilir.

Sinüzit Tedavisi

Sinüzit tedavisi, enfeksiyonun türüne göre değişiklik gösterebilir. Viral sinüzit genellikle kendi kendine iyileşirken, bakteriyel sinüzit antibiyotik tedavisi gerektirebilir. Ayrıca, burun spreyleri, ağrı kesiciler, buhar inhalasyonları ve bol sıvı tüketimi de rahatlatıcı önlemler arasında yer alır. Şiddetli vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Sinüzit şüphesiyle bir doktora başvurmak, doğru tedavi yöntemlerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.