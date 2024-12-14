Gıda alerjisinde erken tanı ve uygun tedavi önemli!

Erken tanı ve uygun tedavi ile çocukların gıda alerjisi ile sağlıklı bir şekilde yaşaması mümkün.

Gıda alerjisi belirtilerinin hafiften şiddetliye değişebileceğini belirten Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde "Bir veya daha fazla belirti aynı anda görülebilir. Belirtiler 4 grupta toplanabilir.

Cilt Belirtileri: Döküntüler (kurdeşen veya kaşıntılı kabarcıklar), egzama veya ciltte kaşıntı artışı, yüz, dudaklar, dil veya gözlerde şişlik (anjiyoödem).

Sindirim Sistemi Belirtileri: Karın ağrısı, bulantı veya kusma, ishal veya kabızlık. Solunum Sistemi Belirtileri: Hapşırık, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı, nefes darlığı veya hırlama (astım benzeri belirtiler).

Sistemik Reaksiyonlar: Ağır vakalarda, anafilaksi olarak bilinen hayati tehlike oluşturan ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelebilir. Bu durumda deri döküntüleri, nefes almada güçlük, tansiyon düşmesi ve bilinç kaybı gibi belirtiler bir arada görülebilir" dedi.

İğde, dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Belirtilerin ne zaman ortaya çıktığı: Belirtiler genellikle gıdanın tüketilmesinden dakikalar ila saatler sonra ortaya çıkar. Hangi besinlerin belirtilere yol açtığını takip etmek için bir gıda günlüğü tutabilirsiniz.

Aile geçmişi: Ailede astım, egzama, saman nezlesi veya diğer alerjik hastalıklar varsa, çocuğunuzun gıda alerjisine yatkın olma ihtimali artar".

Belirtilerin gözlemlenmesi halinde doktora başvurulması gerektiğini kaydeden İğde, "Uzman, gıda alerjisi tanısı koymak için deri testi, kan testi veya yama testi gibi yöntemler kullanabilir. Doktorunuz gıda alerjisi tanısı koyarsa, anafilaksi gibi ciddi reaksiyonları önlemek için epinefrin oto-enjektörü kullanmayı öğretebilir. Tetikleyici gıdalardan kaçınmak, gıda alerjisi olan bir çocuğun sağlığını korumanın en etkili yoludur. Ambalajlı gıdaların etiketlerini dikkatlice okuyun" tavsiyelerinde bulundu.