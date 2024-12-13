Yüksek eforlu spor yapanlar kalp kontrollerine önem vermeli!

Ani ölüm vakalarının sebeplerini ve bu vakaların önlenmesi için yapılması gerekenleri açıklayan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, gençlerin ve yüksek eforlu spor yapan bireylerin kalp sağlığına daha fazla özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

'GENÇLERDE ANİ ÖLÜM RİSKİ'

Halı saha maçlarında ve futbol oyunlarında gençlerin aniden düşüp hayatını kaybetmesine değinen Prof. Dr. Hökenek, "Efor sırasında kalp kasıldıkça koroner arterlere baskı yaparak öldürücü ritim bozuklukları ya da kalp krizine neden olabiliyor. Bunun yanı sıra, koroner arterlerin kasın içinden geçmesi de riski artıran faktörlerden biridir. Özellikle dikkat edilmesi gereken başka bir durum ise maling sağ koroner arter sendromudur. Bu sendrom, kalbin sağ tarafını besleyen koroner arterlerin normal yerinden çıkmayıp, sol tarafından çıkması ve aort ile pulmoner arter arasından geçmesidir. Efor sırasında bu iki ana damar şişer ve koroner arterin üzerine baskı yapar. Bu durum, kalbe kan gitmemesine yol açarak ani ölümle sonuçlanabilir. Hastaların yüzde 25 ila 40'ı, efor sonrası ani ölümle karşılaşabiliyor" dedi.

YÜKSEK RİSK ALTINDAKİ BİREYLER

Sadece gençlerde değil, orta yaştaki bireylerde de hiçbir şikayet olmamasına rağmen bu sorunun tespit edilebileceğini belirten Prof. Dr. Hökenek, "44 yaşındaki bir erkek hastamda, yalnızca uzun yürüyüşlerde göğüs ağrısı şikayeti bulunuyordu. Yapılan tomografi anjiyosunda maling sağ koroner arter sendromu tespit edilerek, hastaya başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Hastaların semptomları olmayabiliyor, ancak anjiyo ile bu durum tespit edilebilir" diye konuştu.

EFORLU SPOR YAPANLAR İÇİN UYARI

Yüksek eforlu spor yapan herkesin, yaşı ne olursa olsun kalp tetkiklerini yaptırması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hökenek, ailesinde kalp hastalığı öyküsü olan bireylerin de 30 yaşından sonra düzenli kardiyolojik kontroller yaptırmasının önemli olduğunu ifade etti.