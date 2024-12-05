Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver! Ambulanslara yol vererek hayat kurtarın

Türkiye'de ambulanslara yol verme bilinci giderek artsa da, ne yazık ki bazı sürücüler bu hayati kurala uymakta ihmalkar davranabiliyor.

AYRICALIK DEĞİL ZORUNLU GÖREV

Bu tür davranışlar, acil sağlık hizmetlerinin zamanında ulaşmasını engelleyerek bir insanın hayatına mal oluyor. Ambulanslar trafikte ayrıcalıklı değil, zorunlu bir görev için hareket ettiğini unutan bazı sürücüler ambulanslara yol vermeme konusunda ısrar ediyor.

SANİYELİK BİLİNÇ HAYAT KURTARIR

Bir anlık duyarsızlık, telafisi olmayan sonuçlara yol açabilirken her sürücü siren sesini duyduğunda bir hayatın kendisinden yardım beklendiği bilinciyle hareket ederse binlerce can kurtarılabilir.

BAKANLIKTAN YENİ KAMPANYA: FERMUAR SİSTEMİ İLE YAŞAMA YOL VER

Türkiye'de ambulanslara yol verilmesi konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver!" kampanyasının tanıtımında konuştu.

İşte Bakan Memişoğlu'nun açıklamaları:

BİNLERCE AMBULANS SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Geçtiğimiz 22 yılda tüm sağlık hizmetlerimizde büyük bir değişim ve gelişim gerçekleştirdiğimiz gibi acil sağlık hizmetlerimizde de adeta çağ atladık. Acil Sağlık Hizmetlerinde toplamda 50 bin 247 personelimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bakınız; 2002 yılında sadece 481 acil yardım istasyonu ve ülke genelinde 618 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriliyordu. Bugün 3 bin 495 acil yardım istasyonumuz var ve toplam 5 bin 668 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriyoruz. Sadece 2024 yılında 6,5 milyon vatandaşımızı ambulanslarımızla sağlık tesislerimize naklederek gerekli sağlık hizmetini almalarını sağladık. Bugün artık 231 kar paletli ambulansımız, 21 kombi paletli ambulansımız, 92 yoğun bakım ve obez ambulansımız, 62 çok sedyeli ambulansımız, 57 motosiklet ambulansımız ve 6 deniz ambulansımız var. Hatırlarsanız uzun yıllar yurt dışında acil durumlarda hava ambulans hizmetleri ile vatandaşlara hizmet verildiğini bilir ve gıpta ederdik. AK Parti iktidarıyla birlikte envanterimize 16 hava aracı kazandırdık ve şimdi biz de acil durumlarda Türkiye'nin ve gerektiğinde dünyanın herhangi bir noktasında vatandaşlarımıza hava ambulans hizmeti veriyoruz. Artık 81 ilimizde afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirecek 30 bölge koordinatörlüğümüz var. Olası bir Marmara depremine ve çeşitli afetlere dönük sağlık hizmetleri planlamalarını ve tatbikatlarını yapıyoruz.

"VATANDAŞIMIZ FERMUAR SİSTEMİNE DESTEK VERSİN"

Acil Sağlık Hizmetlerimizin envanterinde bulunan teknik imkân ve kabiliyetler sayesinde vatandaşlarımıza dünya standartlarına uygun şekilde en kısa sürede ulaşıyoruz. Tabii bu süreçte tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarımızla zamanla yarışarak en iyi sağlık hizmetini vermeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda, ambulanslarımızın hastalarımızı en kısa sürede sağlık tesislerine ulaştırabilmesi adına, trafikte acil geçiş koridoru sağlayacak olan 'Fermuar Sistemi'nin vatandaşlarımızca ve tüm paydaşlarımızca desteklemesine büyük önem veriyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver!' kampanyamızın bu anlamda toplumumuzda önemli bir farkındalığa vesile olmasını diliyoruz.

"ACİL GEÇİŞ KORİDORU İÇİN YARDIMCI OLUN"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı için tüm gücümüz ve gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Sağlık hizmeti veren personelimizle küresel COVID-19 salgını krizinde ve asrın felaketi Kahramanmaraş Depremleri gibi afetlerde bütün dünyaya örnek olduk. Sağlık sistemimizin kapasitesini, dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini sağlık çalışanlarımızın özverisi ve fedakârlığı ile ortaya koyduk. Deprem ve salgın felaketlerinde hayatını kaybeden hocalarımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız oldu. Buradan bir kez daha hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yine acil sağlık hizmeti sunumu yaparken, vatandaşlarımızı sağlık tesislerine ulaştırmaya çalışırken hayatını kaybeden acil sağlık personelimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın imdadına koşan Acil Sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, ambulanslarımıza trafikte acil geçiş koridoru sağlamaları noktasında vatandaşlarımıza çağrımızı yineliyor, Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Vermelerini istirham ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."