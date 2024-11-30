Hastalıkların asıl nedeni soğuk hava değil virüsler!

Biruni Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, soğuk havaların bağışıklık sistemini zayıflattığı algısının yanlış olduğunu belirterek, hastalıkların yayılmasının asıl nedeninin virüsler olduğunu bildirdi.

Oral, özellikle öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların yaygın olduğu kış döneminde, soğuk havaların doğrudan hastalıklara yol açmadığını kaydetti.

Soğuk havaların bağışıklık sistemini zayıflatma konusunda halk arasında yaygın bir inanış olduğunu, ancak bunun doğru olmadığını vurgulayan Oral, "Bir soğuk algınlığının gelişmesi için bir virüs enfeksiyonuna maruz kalmanız gerekir. Bu da, virüsle temasa geçmenizle alakalıdır. Soğuk havada insanların bağışıklık sisteminin zayıfladığını gösteren kesin bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Oral, soğuk havalarda insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye eğilimli olduğunu kaydederek, insanların bir arada bulunma oranını artırdığını ve bunun da virüslerin daha hızlı yayılmasına neden olabildiğine dikkati çekti.

Kış aylarında, Kovid-19'da olduğu gibi sosyal mesafenin önemini unutmamak gerektiğini vurgulayan Oral, kalabalık ortamlardan kaçınmanın, hasta olma riskini azaltabileceğini aktardı.

Oral, soğuk havalarda vücut sıcaklığını korumak için kalın giyinmek gerektiği konusunda da yanlış bir inanış olduğuna işaret ederek, "Kat kat giyinmek, kişisel tercihlere bağlıdır. Soğuk havalar doğrudan hastalığa neden olmaz. Önemli olan, vücudunuzu aşırı sıcak tutmamak, çünkü bu da terleme ve vücudun soğuma riski yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Alihan Oral, kış aylarında sağlığın korunması için şu önerilerde bulundu:

"Öncelikle, düzenli el yıkama büyük önem taşıyor. Çünkü virüsler çoğunlukla eller aracılığıyla vücuda girer, bu yüzden el hijyenine dikkat etmek hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biridir. Ayrıca, özellikle kapalı alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi, virüslerin yayılmasını engellemek için kritik bir adım. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli uyku almak ve dengeli beslenmek de oldukça önemli. Son olarak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır. Bu basit ama etkili önlemler, kış aylarında sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir."