Göz rengi değiştirme işlemleri görme bozukluğuna yol açabilir!

Göz renginin temel belirleyicisi, gözde bulunan melanin adı verilen pigmenttir. Melanin miktarı fazla olan bireylerde gözler genellikle koyu kahverengi ya da siyah renkte olurken, daha az melanin bulunan gözlerde ise mavi, yeşil, gri gibi açık tonlar görülebilir.

"BU İŞLEMİN UZUN DÖNEM ETKİLERİ HAKKINDA YETERLİ VERİ BULUNMAMAKTA"

Göz rengini kalıcı veya geçici olarak değiştirmeye yönelik birkaç operasyon bulunduğunu belirten Op. Dr. Babayev, "Bu operasyonlar arasında keratopigmentasyon, iris implantları, ve lazerle göz rengi değişikliği gibi kalıcı prosedürler bulunmaktadır. Ancak bu yöntemler ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Bu uygulamalar kozmetik amaçlarla popüler hale gelse de, her birinin olası yan etkileri ve riskleri dikkatle değerlendirilmelidir. Keratopigmentasyon gibi kozmetik göz rengi değiştirme işlemleri halen bilimsel ve tıbbi çevrelerde tartışmalıdır. Özellikle bu işlemin uzun dönem etkileri hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Operasyon sonrası birkaç yıl içinde gözde meydana gelebilecek komplikasyonlar tam anlamıyla belgelenmemiştir, bu da bu tür işlemlerin güvenilirliği konusunda şüphe yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Babayev, "Kornea gözün ön kısmında yer alan saydam, damarsız ve hassas bir dokudur. Işığı kırma ve gözün korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Kornea dokusu, yapısındaki beş farklı tabaka ile gözün sağlığını ve işlevini sürdürebilir. Korneanın hassasiyetini, yaralanmalara, enfeksiyonlara ve şekil bozukluklarına karşı duyarlılığını ve tedavi edilmezse ciddi görme problemlere sebep olabileceğini belirten Op. Dr. Rumil Babayev, "Kornea hassas bir yapıya sahiptir ve hatayı affetmez. Bu yapının keratopigmentasyon (FLAAK) operasyonu gibi prosedürlerle zarar görme olasılığı vardır ve bu durum gelecekteki tanı ve tedavi süreçlerini zorlaştırabilir. Kornea ışığın göze girişi, kırılması ve görmenin sağlanmasında kritik bir rol oynadığı için, bu tür invaziv müdahaleler bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Bu operasyonun potansiyel etkileri, gelecekteki tanı ve tedavi süreçlerine olası olumsuz yansımaları arasında; kornea saydamlığının ve hassasiyetinin kaybı, kornea şeklinde bozulmalar, görme kalitesinde düşüş, herhangi bir göz rahatsızlığında yanlış teşhis ve eksik tanı riski, ileride göz cerrahisi veya kornea nakli gerektirecek durumlarda tedavinin zorlaşması ve göz içi basınç değişiklikleri sayılabilir" diye belirtti.

İşlemin kısa dönemde güvenli olduğu iddia edilse bile, yıllar sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar konusunda net bir bilgi bulunmadığını vurgulayan Uzman Op. Dr. Babayev, son olarak şunları söyledi:

"Özellikle göz gibi karmaşık ve hassas bir organa yapılan müdahalelerin sonuçları ancak uzun süreli takipler ve klinik çalışmalarla anlaşılabilir. Renkli kontakt lenslerle göz rengini değiştirme isteği, doğal rengi geçici olarak değiştirmek için kullanılan en yaygın ve risksiz yöntemdir. Kozmetik amaçlarla kullanılan bu lensler, kornea üzerine yerleştirilerek istenilen renkte bir görünüm sağlar. Renkli lensler, göz rengi üzerinde geçici ve geri dönüşlü bir değişiklik sağlar. Geniş bir renk yelpazesi mevcuttur ve lensler çıkarıldığında doğal göz rengi geri döner. Lensler de uygun şekilde kullanılmadığında enfeksiyon riski, gözde tahriş veya kontakt lensin göze zarar vermesi gibi problemler ortaya çıkabilir. Ancak doğru şekilde kullanıldığında oldukça güvenlidir."

Kaynak: AA