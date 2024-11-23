Yüzdeki sivilceler ne zaman tehlikeli bir hale gelir?

Sivilce, yalnızca ergenlerde değil, her yaş grubunda görülebilir. Sivilceler, ciltteki yağ bezlerinin aşırı yağ üretmesi ve bunun gözeneklerde birikmesi sonucu oluşur. Bunun sonucunda bakteriler çoğalır ve ciltte kızarıklık, iltihap, ağrı ve bazen irinli oluşumlar meydana gelir.

Ağrılı ve İltihaplı Sivilceler

Sivilceler, bazen derin, ağrılı ve irin içeren bir yapıya bürünebilir. Bu tür sivilceler, kist veya nodül tipi akneler olabilir. Bu durum, enfeksiyonun cilt altında daha derin bir alana yayılması anlamına gelebilir. Tedavi gerektiren ve cerrahi müdahale gerektirebilecek bu tür sivilceler için bir dermatologdan yardım alınmalıdır.

Kalıcı ve Yaygın Sivilceler

Eğer sivilceler uzun süre geçmiyor, sürekli yayılıyor veya tedaviye rağmen artıyorsa, bu hormonal bir dengesizlik ile ilişkili olabilir. Özellikle Polikistik Over Sendromu (PCOS) gibi hormonal problemler, ciltte yaygın sivilce oluşumuna yol açabilir. Bu tür sivilceler için hormon seviyelerinin değerlendirilmesi gerekebilir ve bir endokrinolog ya da dermatologdan yardım almak faydalı olacaktır.

Cilt Altında Sert Kitleler

Bazen sivilceler, cilt altında sert ve çıkıntılı kitlelere dönüşebilir. Bu durum, kistik akne veya nodül tipi sivilcelerin belirtisi olabilir. Cilt altındaki bu sert kitleler tedavi edilmezse, ciltte kalıcı izler bırakabilir. Sivilcelerin bu tür formları için dermatolojik tedavi gereklidir.

Ateş ve Şişlik ile Birlikte Oluşan Sivilceler

Eğer sivilceler ateş, bölgesel şişlik veya kızarıklık gibi sistemik belirtilerle birlikte oluşuyorsa, bu ciltteki enfeksiyonun yayılmaya başladığını gösteriyor olabilir. Vücudun diğer bölümlerine yayılan enfeksiyon ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu durumda acilen bir doktora başvurulmalıdır.

İz Bırakan Sivilceler

Sivilceler tedavi edilse bile, bazıları ciltte kalıcı izler bırakabilir. Özellikle derin sivilceler, cilt alt katmanlarına kadar inerek hasara yol açabilir. Eğer sivilceler sürekli iz bırakıyorsa, ciltteki bu derin hasarların tedavi edilmesi önemlidir. Bu tür durumlar, dermatolog tarafından uygun tedavi yöntemleri ile iyileştirilebilir.

Eğer sivilceler yukarıdaki belirtilerden birine sahipse, bir dermatolog ya da doktor müdahalesi gerekebilir. Unutmayın, sivilceler yalnızca estetik bir sorun olmaktan çıkabilir ve tedavi edilmezse cilt sağlığınız üzerinde uzun süreli olumsuz etkiler bırakabilir.