Ağız kokusu bu hastalıkların habercisi olabilir!

Dr. Sarah Jarvis'e göre, ağız kokusu ve kuru ağız, birçok ciddi sağlık problemine işaret edebilir. İşte ağız kokusunun habercisi olabilecek bazı hastalıklar:

1. Diyabet: Ağız kokusu, özellikle diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerinin çok yüksek olmasından kaynaklanabilir. Diyabetik ketoasidoz adı verilen bu durum, kanda asidik maddelerin birikmesine neden olur ve ağızda meyvemsi, asidik bir kokuya yol açar.

2. Kansızlık (Anemi): Yetersiz kırmızı kan hücreleri nedeniyle vücutta oksijen taşınması zorlaşır, bu da kötü bir ağız kokusuna neden olabilir.

3. Otoimmün Hastalıklar: Sjögren sendromu gibi otoimmün hastalıklar, tükürük bezlerine zarar vererek kuru ağıza neden olabilir. Kuru ağız, ağız kokusunu tetikleyebilir.

4. Demans ve Alzheimer: Bu hastalıklar, beynin işlevlerini etkileyerek ağız sağlığını dolaylı yoldan etkileyebilir. Bunun sonucunda ağız kuruluğu ve kötü koku ortaya çıkabilir.

İlaçların Yan Etkisi: Ağız kokusu, bazen kullanılan ilaçların yan etkisi olarak da gelişebilir. Özellikle antidepresanlar, antihistaminikler ve diüretikler gibi ilaçlar tükürük üretimini azaltarak kuru ağıza yol açabilir.

Kuru ağız yalnızca ağız kokusuna değil, aynı zamanda diş çürükleri ve diş eti hastalıkları gibi daha ciddi ağız sağlığı problemlerine de yol açabilir.

Tükürük, ağızdaki asidik maddeleri nötralize eder ve bakteri ile yiyecek artıklarını temizler. Tükürük üretimi yeterli olmadığında, bu zararlı maddeler birikir ve ağız sağlığı tehlikeye girebilir.

Kaynak: A HABER ARŞİV

Kuru Ağızdan Korunma Yolları

Dr. Sarah Jarvis, kuru ağızdan korunmak ve ağız sağlığını korumak için şu önerilerde bulunuyor:

Gün boyunca sık sık su içmek, tükürük üretimini artırır ve ağız kuruluğunu engeller.

Kuru ağız için formüle edilmiş nemlendirici içerikli gargaralar tercih edebilirsiniz.

Günde iki kez florürlü diş macunu ile dişlerinizi fırçalayın ve Sodyum Lauril Sülfat (SLS) içermeyen macunlar kullanın.

Sigara ve elektronik sigara, tükürük üretimini engeller ve kuru ağız belirtilerini kötüleştirir.

Şekersiz sakız çiğnemek, tükürük üretimini artırabilir. Ayrıca su içeriği yüksek yiyecekler, örneğin karpuz ve salatalık da tüketilebilir.

Ağız sağlığınızı korumak için bu basit adımları takip edebilir, potansiyel sağlık sorunlarının erken fark edilmesine yardımcı olabilirsiniz.