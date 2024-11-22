Kalsiyum eksikliği ileride kalp ritim sorunlarına yol açıyor!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Yetim, kalsiyum eksikliğinin nedenlerini şöyle sıraladı.

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN 7 ÖNEMLİ NEDENİ

Uzm. Dr. Tuğba Yetim, kalsiyum eksikliğinin nedenlerini şöyle sıraladı:

"Yetersiz beslenme: Kalsiyum açısından zengin gıdaların (süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, badem, soya gibi) yetersiz tüketimi.

D vitamini eksikliği: D vitamini, kalsiyumun bağırsaklardan emilmesine yardımcı olur. D vitamini eksikliği, kalsiyum emilimini engelleyebilir.

Böbrek sorunları: Böbrek hastalıkları, kalsiyumun vücutta dengeli bir şekilde tutulmasını zorlaştırabilir.

Hormonal dengesizlikler: Özellikle paratiroid hormonu eksikliği veya tiroit sorunları kalsiyum seviyelerini etkileyebilir.

Yaş: Yaşlandıkça, vücudun kalsiyumu emme yeteneği azalabilir. Menopoz sonrası kadınlarda da kalsiyum kaybı artabilir.

Aşırı alkol veya kafein tüketimi: Alkol ve aşırı kafein, kalsiyumun vücutta emilimini engelleyebilir.

Bazı ilaçlar: Diüretikler, kortikosteroidler ve bazı mide ilaçları kalsiyum düzeylerini düşürebilir."

'KAS KRAMPLARI VE SPAZMLARA DİKKAT'

Kalsiyum eksikliğinin belirtilerinin hafif ve ciddi dereceler arasında değişebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Tuğba Yetim, "Kas krampları ve spazmları, el ve ayak parmaklarında karıncalanma veya uyuşma, kemiklerde ağrı ve zayıflama, diş problemleri (diş çürükleri ve dişlerde zayıflama), zihinsel karışıklık, depresyon veya anksiyete, yavaş kalp atışı veya düzensiz kalp atışı (aritmi), cilt kuruluğu ve tüylenme en yaygın belirtiler arasındadır" dedi.

'KEMİK SAĞLIĞINDAN KAS FONKSİYONUNA BİRÇOK FAYDASI VAR'

Kalsiyum, vücutta birçok önemli fonksiyona hizmet ettiğini belirten Uzm. Dr. Tuğba Yetim, kalsiyumun insan vücudu için faydaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Kemik ve diş sağlığı: Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini sağlar.

Kas fonksiyonu: Kasların kasılmasında rol oynar.

Sinir sistemi: Sinir iletimi için gereklidir ve kas hareketlerinin koordinasyonunda rol oynar.

Kan pıhtılaşması: Kanın pıhtılaşması için gerekli olan bir elementtir.

Hormon salınımı ve enzim aktivasyonu: Kalsiyum, birçok hormonun ve enzimin düzgün çalışması için gereklidir."

Kaynak: AA

KALSİYUM İÇEREN BESİNLER

Kalsiyum açısından zengin bazı besinleri değinen Uzm. Dr. Yetim, "Süt ve süt ürünleri (süt, yoğurt, peynir), yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli, pazı gibi), kuru baklagiller (fasulye, mercimek vb.), kalsiyum takviyeli yiyecekler (kalsiyum ile zenginleştirilmiş meyve suyu, tahıllar), kuruyemişler (badem, ceviz), balıklar (özellikle sardalya ve somon gibi kemikli balıklar) ve tofu ve soya ürünleri bol kalsiyum içeren besinlere örnek olarak verilebilir" ifadelerine yer verdi.

'D VİTAMİNİ ALIMI ARTIRILMALI VE EGZERSİZ YAPILMALI'

Uzm. Dr. Yetim, kalsiyum eksikliğini gidermek için şu adımların uygulanabileceğini söyledi:

"Kalsiyum içeren yiyecekleri artırmak: Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller gibi besinlerle kalsiyum alımını artırmak.

D vitamini alımını artırmak: D vitamini, kalsiyumun vücutta emilmesini artırır. Güneş ışığı, D vitamini takviyeleri ve D vitamini içeren besinler (örneğin, somon, karaciğer) yardımcı olabilir.

Kalsiyum takviyeleri kullanmak: Doktor tavsiyesi ile kalsiyum takviyeleri kullanılabilir.

Egzersiz yapmak: Düzenli fiziksel aktivite, kemik sağlığını destekler."

'KALP SORUNLARINA BİLE YOL AÇABİLİR'

Kalsiyum eksikliği tedavi edilmezse, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Yetim, ortaya çıkabilecek bazı hastalıkları şöyle açıkladı:

"Osteoporoz: Kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi, özellikle yaşlı bireylerde ciddi risk oluşturur.

Osteomalazi: Kemiklerin yumuşaması, kas zayıflığı ve ağrılara yol açabilir.

Diş sorunları: Kalsiyum eksikliği diş çürüklerine ve diş kaybına neden olabilir.

Cilt ve tırnak sorunları: Kalsiyum eksikliği ciltte kuruluk, dökülme ve tırnaklarda kırılma gibi sorunlara neden olabilir.

Kas ve sinir sorunları: Kas spazmları, zayıflama ve sinir iletim bozuklukları gelişebilir.

Kalp sorunları: Kalsiyum eksikliği, kalp ritmi bozukluklarına neden olabilir.

Tetani: Kaslarda ağrı, kramp ve kasılmalar.

Ricket (raşitizm): Çocuklarda kemiklerin zayıflaması ve eğrilmesi.

Hipokalsemi: Kanda düşük kalsiyum seviyeleri, sinir ve kas fonksiyonlarını olumsuz etkiler."

'DOĞRU BESLENME, EGZERSİZ VE TAKVİYELERLE KONTROL ALTINA ALINABİLİR'

kalsiyum eksikliğinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Yetim, ancak uygun beslenme, egzersiz ve gerektiğinde takviyelerle bu durumun kontrol altına alınabileceğini belirterek açıklamalarını sonlandırdı.