Diş sağlığınız tüm vücut sağlığınızı etkiliyor!

Prof. Dr. T. Burak Özçelik, ağız sağlığının bozulmasının kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok sistemik rahatsızlığa yol açabileceğini söyledi.

Ağız Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü kapsamında Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği - Protetik Diş Tedavisi Bölümü'nden Prof. Dr. T. Burak Özçelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Ağız sağlığının bozulmasının kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok sistemik rahatsızlığa yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Özçelik, "Toplumun bilinçlenmesi için çocuklardan başlayarak eğitim programları düzenlenmeli. Sosyal medya kampanyaları ve belediyelerle iş birliği yapılarak ücretsiz diş taramaları gibi uygulamalar hayata geçirilebilir. Diş hekimine gitme alışkanlığı kazanılırsa, erken teşhisle bir çok sorun başlamadan önlenebilir" dedi.

Diş sağlığı ve vücut sağlığı arasındaki kritik bağlantı

Diş sağlığının tüm vücut sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özçelik, şu bilgileri paylaştı:

"Diş eti hastalıklarının kalp hastalıklarını tetiklediği bilimsel olarak kanıtlandı. Diyabetli hastalarda ağız sağlığı sorunları daha sık görülüyor ve bu durum kan şekerinin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Hamilelikte diş eti iltihapları erken doğum riskini artırabilir. Düzenli diş hekimi kontrolleri ve iyi bir ağız hijyeni, bu risklerin önüne geçebilir."

Toplumun en yaygın diş sorunları ve çözümleri

Türkiye'de en sık karşılaşılan diş sorunlarının başında diş çürükleri geldiğini ifade eden Prof. Dr. Özçelik, diş eti hastalıkları ve ağız kokusunun da yaygın olduğunu belirterek, "Dişleri günde en az iki kez fırçalamak, diş ipi kullanmak, şekerli ve asitli yiyecekleri sınırlamak, bol su içmek gibi basit önlemlerle bu sorunlar önlenebilir" diyerek sağlıklı alışkanlıkların önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA