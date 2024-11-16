Rahatlamak isterken sağlığınızdan olmayın! Kütletme felce neden olabilir

Kütletme, eklem bölgelerine ani ve güçlü bir baskı uygulayarak, bu eklem yerlerinde gıcırtılı sesler çıkarılmasına neden olan bir manipülasyon tekniğidir. Çoğunlukla boyun, sırt, bel ve omurga bölgelerinde yapılır.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, kütletme işlemi hakkında hayati uyarılarda bulundu ve manuel terapinin doğru ellerde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

"BU İŞLEMİN SONUNDA OMURİLİK FELCİ ORTAYA ÇIKABİLİR"

Manuel terapinin tıpta yeri olan bir yöntem olduğunu ancak bu işlemlerden önce mutlaka uzman bir hekimin hastayı muayene etmesi gerektiğini belirten Dr. Özkoçak, "Omurga yapısını değerlendirmek için Röntgen,Tomografi ya da MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmalı. Çünkü omurganın arkasında, tüm sinir sistemimizi kontrol eden çok hassas damar ve sinir paketleri bulunuyor. Kontrolsüz müdahaleler felç gibi ciddi sonuçlar doğurabilir" dedi.

Kütletme işleminin berberde ya da uygun olmayan koşullarda yapılmasının ciddi sakatlıklara neden olabileceğini ifade eden Dr. Özkoçak, "Omurilik felci, bu işlemin yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek en kötü senaryolardan biri. Bu durum tüm vücutta güçsüzlüğe ve yaşam kalitesinde dramatik düşüşlere yol açabilir" uyarısında bulundu.

"OMURGAMIZ VÜCUDUMUZUN PIRLANTASIDIR"

Dr. Özkoçak, sosyal medyada kütletme işlemiyle ilgili yayılan abartılı videoların halkı yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, "Bu videolarda duyulan sesler, genellikle ses kayıt cihazlarıyla artırılmış efektlerdir. Gerçek bir tedavide bu tür yüksek sesler çıkmaz. Sesin varlığı tedavinin başarılı olduğu anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

Manuel terapinin doğru uygulandığında kas ve bağ dokudaki sıkışmaları gevşeterek rahatlama sağladığını belirten Dr. Özkoçak, "Tedavi yalnızca sertifikalı ve uzman kişiler tarafından uygulanması gerekir. Omurgamız vücudumuzun pırlantasıdır. Sinirlerimizin geçtiği bu bölgeye yapılacak her müdahale, büyük risk taşır. Lütfen kontrolsüz işlemlerden kaçının ve mutlaka uzman desteği alın" dedi.