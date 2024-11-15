Uzmanı uyardı: "Çocukların altını ıslatması diyabet habercisi"

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, diyabetin çocuklar arasında erken teşhis edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirterek, özellikle çok su içme ve altını ıslatma gibi belirtilerin fark edilmesi gerektiğini vurguladı.

"KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİN İZLENMESİ GEREKİYOR"

Özgen, diyabetin özellikle çocuklarda düzenli takip ve tedavi ile kontrol altına alınabileceğini belirtti. Ayrıca, diyabet hastalarının insülin uygulamalarını düzenli yapmaları, sağlıklı beslenmeye özen göstermeleri ve düzenli spor yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Çocukların yıllık rutin sağlık kontrollerinde kan şekeri seviyelerinin izlenmesi gerektiğini vurgulayan Özgen, ebeveynlerin diyabetin belirtilerine karşı farkındalığının artırılması gerektiğini söyledi.

Son olarak, Prof. Dr. Özgen, COVID-19 pandemisinin ardından diyabet vakalarında bir artış gözlendiğini belirtti. Özgen, bağışıklık sistemini tetikleyen pandeminin, diyabetin görülme sıklığını artırmış olabileceğini ifade etti. Ancak, güncel bir insidans çalışmasının yapılmadığını belirterek, gözlemlerine dayanarak hasta sayılarının arttığını söyledi.

Kaynak: AA