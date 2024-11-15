Canan Karatay açıkladı! "Meme kanserinin nedeni mamografi çetesi"

Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozan açıklamalar yaptı.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programının canlı yayın konuğu Prof. Dr. Canan Karatay, önemli açıklamalarda bulundu.

Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türü. Bu noktada erken teşhis çok önemli. Uzmanların büyük bir bölümü özellikle 40 yaşını aşan her kadın için mamografi yapılması öneriyor.

Ancak Prof. Dr. Karatay, bunun tam tersini söyledi ve mamografi için oldukça keskin yorumlar yaptı. Karatay, "Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir" dedi.

"Sünnetli ülkelerde HPV olmaz"

Erken yaşta yapılan HPV aşılarını da eleştiren Prof. Dr. Karatay, "Sünnetli ülkelerde HPV olmaz" dedi. Hamilelikte şeker yüklemesi yapılmaması konusundaki uyarılarını da yineledi.

Kadınlara 'kimyasal' uyarısı

Prof. Dr. Karatay, kadınları da evde kullanılan temizlik ürünleri konusunda uyararak, "Bunlar kanser nedeni. Temizlik malzemelerinin kokusu kanser kokusudur. Marmara'daki müsilaj bile klozete dökülen temizlik malzemeleri yüzünden oluyor. Bu ürünlerin yerine daha doğal olan sirke ve karbonatı öneriyorum" dedi.

Spor uyarısı

Prof. Dr. Karatay, spor salonunda yapılan ağır sporları da eleştirdi. Karatay, "Vücudu deli danalar gibi yormayın. Sağlıklı olalım derken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Hareket önemli ama ağır sporlar tehlikeli" dedi.

"Dubai çikolatası" uyarısını yineledi

Prof. Dr. Karatay, bir süredir gündemden düşmek bilmeyen Dubai çikolatası hakkındaki uyarılarını yineledi. Karatay, "Bu çikolata tam bir zehir, içinde de çok sayıda katkı maddesi var" dedi.

Kaynak: AA