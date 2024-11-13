Sağlıklı yaşlanmak için en az 7 saat uyunmalı

Çin'deki Wenzhou Tıp Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sağlıklı yaşlanmak için gerekli olan günlük uyku süresini belirledi. 45 yaş ve üzeri yaklaşık 3 bin 500 kişinin 2011, 2013 ve 2015 yıllarında kaydedilen uyku alışkanlıkları incelendi.

DAHA ÇOK UYUYAN DAHA SAĞLIKLI

Çalışma, gece en az yedi saat uyuyanların ileriki yaşlarda daha sağlıklı olduğunu gösterdi.

Katılımcılar, dört yıl boyunca uyku alışkanlıklarına göre, uzun (8-9 saat düzenli uyku), normal (7-8 saat düzenli), az (ortalama 8'in üzerindeyken, 8'in altına doğru) 6), artan (ortalama 6'nın altından 8'in üzerine) ve kısa süreli (düzenli olarak 5-6 saat) olmak üzere beş gruba ayrıldı.

EN AZ 7 SAAT UYKU

Sonuçlar incelediğinde, günde en az 7 saat uyuyanların daha sağlıklı olduğu tespit edildi.

Araştırmacıların makalelerinde sağlıklı yaşlanmak; kronik hastalıklardan uzak olmak, herhangi bir fiziksel bozukluğun olmaması, zihinsel sağlığın iyi olması ve hayata aktif katılım olarak tanımlandı.

Kaynak: AA