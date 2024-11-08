Kalp doktoru felç riskini artıran besinleri açıkladı!

Kalp sağlığını korumak için beslenme düzenine dikkat etmek oldukça önemlidir. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak istiyorsanız beslenme düzeninizden çıkarmanız gereken bazı besinler var.

BİR LOKMASI KALBE DÜŞMAN

Sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapan Dr. Lott kalp sağlığı için son derece risk taşıyan besinler ile ilgili bilgilerini paylaştı.

Hazır çorbaların fazla tüketimi sonucu hipertansiyon ve felç riskinin artabileceğini söyleyen Lott, ev yapımı çorba tercih edilmesinin altını çizdi.

Dr. Lott, genellikle tuz ve doymuş yağ asitleri ile yüklü olan 'işlenmiş gıdalar' ile ilgili, kalp sağlığını tehdit edebileceğini ifade etti.

Uzun süreli beyaz ekmek sonucu kalp ve damar hastalıklarının oluşabileceğini anlatan uzman, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tüketilmesi önerisinde bulundu.

Enerji içeceğinin fazla tüketimi sonucu, kalp daha hızlı ve düzensiz olarak çalışabilir.

Bu durum ise kalp sağlığı ile ilgili ciddi sorunlara yol açabilir.

Tereyağının fazla tüketimi sonucu kolesterol seviyeleriniz olumsuz etkilenebilir.Yüksek kolesterol ise kalp ve damar hastalıkları riskinin artmasına neden olur.Aynı zamanda yüksek kalori içeriğinden dolayı obezite riskini de artırır.

Çok fazla hamur işi tüketimi sonucu kalp sağlığınız risk altına girebilir.Fazla tüketimi kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlayarak sağlığınızı tehdit eder.

Doktor, taze sebze tüketimi yerine konserve sebze tüketiminin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Yemekleri tatlandırmak için kullanmış olduğunuz sosların içeriği yüksek oranda tuz içerdiği için tansiyonu olumsuz etkileyebilir.

Kaynak: AA