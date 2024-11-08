Elektronik sigara içenler dikkat! En zararlı aroma belli oldu

Araştırmacılara göre, özellikle "meyve aromalı" elektronik sigara likitleri, vücutta ciddi hasarlara yol açabiliyor. Bunlardan biri, bağışıklık hücrelerini olumsuz etkileyerek felç noktasına gelmeye yol açabiliyor.

Kanada'da McGill Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, elektronik sigara kullanıcıları için ciddi uyarılar içeriyor.

Dr. Ajitha Thanabalasuriar liderliğinde yürütülen çalışma, özellikle meyve aromalı elektronik sigaraların akciğerlerin doğal savunma mekanizmalarını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Araştırma, bu tür aromalı sigara ürünlerinin içeriğindeki kimyasalların, akciğer hücrelerinin savunma kapasitesini zayıflatarak, vücudu zararlı mikroplara karşı daha savunmasız hale getirdiğini gösteriyor.

EN ZARARLISI: BÖĞÜRTLEN AROMALI

Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneyde, böğürtlen aromalı elektronik sigara buharına maruz kalan farelerin akciğerlerindeki alveoler makrofaj hücrelerinin işlevlerini kaybettiği gözlemlendi.

Bu hücreler, akciğerlerdeki yabancı parçacıkları ve mikropları temizleyerek solunum yollarının sağlığını korur.

Ancak yapılan deneylerde, böğürtlen aromalı e-sigara buharlarının bu hücrelerin işlevselliğini ciddi şekilde bozduğu belirlendi.

Kaynak: A HABER ARŞİV