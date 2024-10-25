Göğüs ağrısını tanımak hayati önem taşıyor

Kalp hastalığı ve inmenin başlıca davranışsal risk faktörleri arasında sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı ve fazla alkol tüketimi yer alıyor. Bu alışkanlıklar gün geçtikçe daha da yaygın hale gelirken, kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de giderek artıyor.

Doç. Dr. Sarper Yılmaz, göğüs ağrısını yönetmek için hayati önem taşıyan 4 adımı şu şekilde sıraladı:

Göğüs ağrısı hissedildiğinde hemen dinlenilmeli

"Eğer göğüs ağrısı gün içerisinde aniden başladıysa, hemen yapılan iş bırakılmalı ve dinlenmeye geçilmelidir. Dinlenmek, kalbin ihtiyacı olan oksijen miktarını azaltarak kalp kasının daha fazla kasılıp enerji tüketmesini engeller. Özellikle kalp krizi riskine karşı, dinlenmek mevcut durumu kötüleşmekten koruyabilir."

En yakındaki kişiye durum hakkında bilgi verilmeli

"Göğüs ağrısı yaşandığında çevrede biri varsa o kişiye durum hakkında bilgi verilmelidir. Bu, acil bir durumda kişiye destek olunmasını sağlayacak önemli bir adımdır. Özellikle kalp krizi sırasında bilinç kaybı gibi durumlar yaşanırsa, çevredeki kişilerin hızlı bir şekilde 112'yi araması hayati önem taşır. Kalp krizi ve kalp durması sıklıkla karıştırılan kavramlardır. Bu nedenle durumu doğru şekilde ifade etmek büyük bir fark oluşturabilir."

Rutin kullanılan ilaçlar hemen alınmalı

"Bilinen bir kalp hastalığı varsa ve rutin ilaç kullanılıyorsa bunların yakında tutulması önemlidir. Hemen ilaçdan bir doz alınmalı ve beş dakika kadar beklenmelidir. Mevcut şikâyetler devam ediyorsa bir doz daha alınabilir."

Sakin kalınmalı ve 112 ile irtibat kurulmalı

"İlaç alımı sonrasında geçen 10 dakikalık sürede şikâyetler devam ediyor veya şiddeti artıyorsa hızlıca 112 acil çağrı merkezine ulaşılmalıdır. Sağlık görevlisine yeri ve durumu net bir şekilde ifade etmek gerekir. Ekipler olay yerine ulaşana kadar bulunulan yerde varsa 300 mg aspirin çiğnenebilir. Sakin kalmaya çalışmak ve yardımın gelmesini beklemek önemlidir."

"Göğüs ağrısı yaşandığında doğru adımları uygulamak ve acil sağlık ekipleriyle iş birliği yapmak, sorunun nedenini hızla tespit ederek en kısa sürede sağlığa kavuşmayı sağlar. Paniğe kapılmadan adımları takip etmek en akılcı stratejidir."

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