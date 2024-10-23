Hazımsızlık sebebiyle doktora gitti, içinden canlı böcek çıktı! Tıp dünyasını şaşırtan olay

Hastanın başvurusunun ardından, doktorlar yaşadığı belirtilerin ardındaki nedeni belirlemek amacıyla bir dizi test gerçekleştirdi. Adam, şiddetli karın ağrısı ve sindirim güçlüğü gibi şikayetlerle geldiğinde, doktorlar hastanın daha önce bir gece pazarında sokak yemeği tükettiğini öğrenince sağlık sorunlarının kaynağı olarak burayı değerlendirdiler.

Üst Gastrointestinal Endoskopi ile Teşhis

Hastanın semptomlarının kesin nedenini bulmak için, doktorlar Üst Gastrointestinal (GI) Endoskopi prosedürünü uygulamaya karar verdiler. Bu inceleme, gastrointestinal sistemin üst kısmının detaylı incelenmesini sağlıyor. Ancak, bu prosedür sırasında karşılaşılan durum, doktorlar için oldukça beklenmedik oldu.

Doktorlardan Dr. Shubham Vatsya, "Hasta son iki-üç gündür yemek yedikten sonra hazımsızlık ve şişkinlik çekiyordu. Rutin kontroller sırasında tesadüfen hamamböceğini gördük," dedi. Ayrıca, "Hamamböceğinin nasıl sağlam kalmayı başardığına biz bile şaşırdık," diyerek durumu daha da vurguladı.

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Canlı Hamam Böceğinin Çıkarılması

Hastanın vücudundaki canlı böceği çıkarmak için doktorlar, iki kanallı bir endoskop kullanmaya karar verdiler. Bu sistemin biri hava ve su infüzyonu, diğeri ise hava emme işlevi görüyor. Dr. Vatsya, "Kapsamdaki emme düğmesini etkinleştirdik ve hamamböceğini emme kanalına etkili bir şekilde çektik, böylece vücuttan çıkardık ve adamın hayatını kurtardık," şeklinde konuştu.

Böceğin hızlı bir şekilde çıkarılmaması durumunda, bulaşıcı hastalıklar dahil olmak üzere ciddi komplikasyonların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

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Hamam Böceği Nasıl Girdi?

Hintli gastroenterolog, 3 santimlik hamam böceğinin hastanın bağırsaklarına nasıl girdiği konusunda birkaç olasılık öne sürdü. Adamın uyku sırasında boğazından aşağı sürünerek girmiş olabileceği ya da gece pazarında yedikleriyle birlikte yanlışlıkla yutmuş olabileceği ifade edildi.

Bu olay, sokak yemeklerinin hijyenik koşulları ve sağlık üzerindeki etkileri konusunda bir kez daha tartışmalara yol açtı. Hastaların, yedikleri gıdaların güvenliğini sorgulamaları gerektiği vurgulandı.