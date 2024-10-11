Beyindeki saatli bomba! Bu belirtilere dikkat...

Yetersiz ve dengesiz beslenme, özellikle tuz ve doymuş yağ alımının fazla olması inme riskini artırabilir. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Baydemir, inme riskine karşı önemli açıklamalarda bulundu.

"İNME BELİRTİLERİNE DİKKAT ETMEK GEREKİR"

Doç. Dr. Baydemir; "İnmede; kol ve bacaklarda ani başlayan tek taraflı güçsüzlük veya uyuşma, konuşma güçlüğü ve bozukluğu, yüzde asimetri, çift görme, dengesizlik ve bilinç seviyesindeki değişiklikler belirtiler arasında yer almaktadır. İnme riskinin azaltılmasında; tansiyon kontrolü, sigara kullanımının önlenmesi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz ile kullanılan ilaçların doktor tavsiyesi ile alınması birincil yöntemlerdendir. İnme beyin damar hastalıklarında ani olarak ortaya çıkan ve çok hızlı tedavi gerektiren bir durum olması sebebiyle derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.

"İYİLEŞME ŞANSI YÜKSEK"

Baydemir, inme tedavisine ne kadar erken başlanırsa, iyileşme şansının o kadar yüksek olduğunu, son 20 yılda geliştirilen yeni tedavi yöntemleri ile artık inmenin tedavi edilebilir bir hastalık haline geldiğine değinerek; "İlk 4.5 saat içinde damar yoluyla verilen pıhtı eritici tedavi ve ilk 6 saatlik zaman diliminde uygulanan mekanik olarak pıhtı çıkarma işlemi ile hastalığa bağlı ölüm ve sakat kalma oranları anlamlı şekilde azaltma eğiliminde olduğu, tıkanan damar bölgesinde her bir dakikada yaklaşık 2 milyon sinir hücresi fonksiyonunu yitirmektedir. Bu nedenle amaç; inme vakalarının erken tanınması ile uygun ileri tedavi merkezlerine yönlendirerek en kısa zamanda tıkanan damar bölgesindeki dolaşımın tekrar sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

İnme belirtileri şöyle sıralanabilir:

Aniden oluşan bilinç kaybı ya da bayılma

Yüzde kayma.

Konuşmada bozulma

Aynı taraf kol ya da bacakta güçsüzlük

Çift görme veya ani görme kaybı

Denge kaybı

Görmede bozukluk.

Yutkunma güçlüğü

Kaynak: AA