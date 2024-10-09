Canan Karatay önerdi: Sabahları 1 kaşık tüketin! Bağışıklık güçlendirici...

Prof. Dr. Canan Karatay, her gün düzenli olarak tüketilmesini önerdiği bir besin olarak tahini ön plana çıkarıyor. Pekmezin en yakın dostu olan tahin, sağlıklı yapısıyla vücutta mucizevi etkiler yaratıyor.

Yüksek Besin Değeri: Tahin, zengin protein içeriği, sağlıklı yağlar ve kalsiyum sayesinde hem besleyici hem de koruyucu bir gıda olarak öne çıkıyor.

Cilt Sağlığı: E vitamini bakımından zengin olan tahin, cildi besler ve sivilce, akne gibi zararlı oluşumları gidermeye yardımcı olur. Ayrıca ciltteki parlaklığı artırarak, kırışıklıklara karşı koruma sağlar.

Kemik Sağlığı: Tahin, içerdiği kalsiyum ile kemik sağlığını destekler. Düzenli tüketimi, kemik hastalıklarının önüne geçmeye yardımcı olabilir.

Kalp Sağlığı: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan tahin, doymamış yağ asitleri içerir. Bu sayede kalp sağlığını korur ve kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp damarlarındaki tıkanıklıkları önler.

Bağışıklık Güçlendirici: Tahin, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Özellikle kış aylarında görülen dönemsel hastalıklara karşı vücutta bir kalkan etkisi sağlar.

HER GÜN 1 KAŞIK TÜKETİN!

Prof. Dr. Canan Karatay, tahinin sağlık açısından sunduğu bu faydalarla birlikte, günlük beslenme düzeninde mutlaka yer alması gereken bir gıda olduğunu vurguluyor. Her gün birkaç kaşık tahin tüketmek, hem beslenmenizi zenginleştirir hem de sağlığınızı destekler.