Denemeyen pişman olur! İbn-i Sina önermiş: Diş ağrısını yok ediyor...

Diş ağrısı, birçok insanın sıkça karşılaştığı can sıkıcı bir durumdur. Dişin sinir uçlarının iltihaplanması, çürükler, diş eti sorunları veya dişin çatlaması gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.

İbn-i Sina'nın diş ağrısına karşı önerdiği bir tarif bulunuyor. Son derece pratik bir şekilde hazırlanabilen bu kür, sadece dört malzeme ile yapılabiliyor. İşte ihtiyacınız olan malzemeler...

DİŞ AĞRISINI KÖKTEN ÇÖZÜYOR

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı bal

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Bu malzemeleri bir kapta birleştirerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı diş ağrınızın olduğu bölgeye uygulayarak ağrınızı hafifletebilirsiniz. Sarımsak, doğal bir antibiyotik özelliği taşıdığı için diş sağlığına faydalı olabilir.

UZMANA DANIŞIN!

Ancak ağrının altında yatan nedenler farklılık gösterebilir ve tedavi yöntemleri buna göre değişiklik arz edebilir. Kesin çözüm için bir diş hekimine başvurmak her zaman en doğru yoldur.

SARIMSAK FAYDALARI

Sarımsak, fiziksel performansı artıran ve vücuda enerji sağlayan faydalı bir gıda olarak bilinir.

Egzersiz sırasında oluşan oksidatif stresi ve kas hasarını azaltma potansiyeline sahip olmasıyla dikkat çeker.

Araştırmalar, sarımsak ve benzeri besinlerin kireçlenme ve eklem ağrısı riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Düzenli olarak sarımsak tüketmenin, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu ve enfeksiyonlara karşı koruma sağladığı da bilinmektedir.

Dolayısıyla, günlük beslenmenizde sarımsağa yer vermek, hem ağrıları hafifletme hem de genel sağlığınızı iyileştirme açısından oldukça faydalı olabilir.