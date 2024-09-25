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Sağlıklı yaşam tarzı ömrünüze 5 yıl daha ekleyebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 15:18
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Sağlıklı yaşam tarzı ömrünüze 5 yıl daha ekleyebilir

Yeni bir araştırma, sağlıklı bir yaşam tarzının genetik faktörleri yüzde 60 oranında dengeleyebileceğini ve insan ömrüne beş yıl ekleyebileceğini ortaya koydu. Bu bulgular, bireylerin yaşam seçimlerinin genetik yatkınlıklara karşı nasıl bir denge oluşturabileceğini gösteriyor.

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