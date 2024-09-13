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Maymun çiçeği virüsü için aşı geldi! DSÖ duyurdu: 2 doz vurulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:06 Güncelleme: 13.09.2024 14:13
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Maymun çiçeği virüsü için aşı geldi! DSÖ duyurdu: 2 doz vurulacak

Dünya Sağlık Örgütü, Maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşının geliştirildiğini ve aşının "MVA-BN" olduğunu duyurdu. Aşının 18 yaşın üzerindeki kişilerde 4 hafta arayla 2 doz olarak uygulanabileceği ifade edildi. İşte detaylar...

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