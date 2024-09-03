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Pekmeze limon sıkıp için bakın ne olacak! Faydası inanılmaz...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 16:53
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Pekmeze limon sıkıp için bakın ne olacak! Faydası inanılmaz...

Boğazınızda hafif bir kaşıntı hissettiğinizde ya da burnunuz akmaya ve hapşırmaya başladığında, hemen doğal yöntemlere başvurmak istiyorsanız pekmez ve limon kürü tam size göre. Bu karışım, uzun yıllardır kullanılan ve büyüklerimizden bize miras kalan bir şifa yöntemi olarak biliniyor. İşte limon ve pekmez kürünün faydaları...

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