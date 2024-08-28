Bilimsel olarak kanıtlandı! Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık...
Kabızlık ve hazımsızlık, birçok kişinin yaşadığı yaygın sindirim sorunlarıdır. Bu rahatsızlıklar, günlük yaşam kalitesini etkileyebilir ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte kabızlık ve hazımsızlığın nedenleri ve bu sorunlarla başa çıkmanın yolları...
Bilim insanları, mutfaklarımızda sıklıkla kullandığımız bir baharatın, ilaçlar kadar etkili olduğunu belirledi. Bağırsakların doğal ilacı olarak bilinen zerdeçal, kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına karşı etkili sonuçlar sunuyor. İşte bu baharatın bilimsel açıdan ortaya koyduğu etkiler ve araştırmanın bulguları...
Kurkumin, Curcuma longa bitkisinin kökünden elde edilen zerdeçalda bulunan doğal aktif bir bileşendir. Güneydoğu Asya'da uzun yıllardır iltihap karşıtı ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle "doğal bir tıbbi ilaç" olarak kullanılmaktadır.
Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden araştırmacılar, 18 ila 70 yaşları arasındaki 206 kişinin tekrarlayan mide rahatsızlığı ve hazımsızlık şikayetlerini inceledi. Elde edilen sonuçlara dayanarak zerdeçalın etkisini göstermek amacıyla yapılan çalışma şaşırtıcı bulgular sundu.
Deneyde, üç farklı grup oluşturuldu:
Birinci gruba günde dört kez iki büyük kapsül zerdeçal verildi.
İkinci gruba bir hazımsızlık ilacı verildi.
Üçüncü gruba ise hem zerdeçal hem de hazımsızlık ilacı kapsülü verildi.
Deney süreci, toplamda 56 gün sürdü ve tüm gruplardaki hastalar başlangıçta hazımsızlık şikayetleri yaşıyordu. Analizler sonucunda, tüm gruplarda ağrı ve semptom şiddetinde benzer azalmalar gözlendi.
Güney Doğu Asya ülkelerinde, kurkumin, zerdeçalın aktif maddesi olarak hazımsızlık için bir tedavi olarak kullanılıyor, ancak kullanımıyla ilgili bazı şüpheler hala var. Yapılan çalışma, zerdeçalın "kurkumin" içeriği nedeniyle hazımsızlıkta iyileşme sağladığını ve aynı zamanda besinin iyi tolere edildiğine dikkat çekti.
Zerdeçalın ayrıca enfeksiyonla savaşmaya, alerjilere karşı koruma sağlamaya, hafızayı güçlendirmeye ve ruh halimizi iyileştirmeye yardımcı olduğu söyleniyor.
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