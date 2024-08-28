Bilimsel olarak kanıtlandı! Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık...

Güney Doğu Asya ülkelerinde, kurkumin, zerdeçalın aktif maddesi olarak hazımsızlık için bir tedavi olarak kullanılıyor, ancak kullanımıyla ilgili bazı şüpheler hala var. Yapılan çalışma, zerdeçalın "kurkumin" içeriği nedeniyle hazımsızlıkta iyileşme sağladığını ve aynı zamanda besinin iyi tolere edildiğine dikkat çekti.

Zerdeçalın ayrıca enfeksiyonla savaşmaya, alerjilere karşı koruma sağlamaya, hafızayı güçlendirmeye ve ruh halimizi iyileştirmeye yardımcı olduğu söyleniyor.