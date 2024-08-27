Doğu at ensefaliti virüsü nedir, belirtileri neler? Doğu at ensefaliti virüsü hastalığı öldürücü mü, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

Doğu At Ensefaliti Virüsü Nedir, Belirtileri neler?

Doğu at ensefaliti virüsü, enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan nadir ama ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, bu hastalığı geçirenlerin yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlarda ise bazı nörolojik problemler görülebiliyor. Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Şu an için hastalığın kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor.