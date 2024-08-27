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Doğu at ensefaliti virüsü nedir, belirtileri neler? Doğu at ensefaliti virüsü hastalığı öldürücü mü, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 07:57
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Doğu at ensefaliti virüsü nedir, belirtileri neler? Doğu at ensefaliti virüsü hastalığı öldürücü mü, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan Doğu At Ensefaliti virüsüne karşı yeni önlemler alınıyor. Doğu At Ensefaliti, beyin iltihabına yol açabilen ve genellikle sivrisinekler aracılığıyla yayılan bir virüs hastalığıdır. Peki Doğu at ensefaliti virüsü nedir, belirtileri neler? Doğu at ensefaliti virüsü hastalığı öldürücü mü, tedavisi var mı?

sivrisineklerden insanlara bulaşan Doğu At Ensefaliti virüsüne karşı detaylar araştırılarak, bu virüsün halk sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri merak ediliyor. Bu virüsün insanlara bulaşma riski, birçok kişiyi endişelendiriyor. Doğu At Ensefaliti'nin belirtileri neler? Hastalığın tedavisi var mı?

Doğu At Ensefaliti Virüsüne Karşı Önlemler Artırıldı

Massachusetts'in bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (Eastern Equine Encephalitis - EEE) virüsü nedeniyle sağlık yetkilileri çeşitli önlemler almaya başladı. Massachusetts Sağlık Departmanı'ndan Robbie Goldstein, virüsün Boston'un batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide tespit edildiğini açıkladı. Bu, eyaletteki bu yıl ilk vaka olarak kaydedildi.

Yayılımına Karşı Hızla Hareket Edildi

Goldstein, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hemen harekete geçtiklerini belirtti ve hastalıkla mücadele için toplumun da katkıda bulunmasını istedi. Eyalet yetkilileri, Plymouth ve Worcester bölgelerinde bu hafta boyunca sivrisinek ilaçlaması yapılacağını duyurdu.

Sivrisineklerden Korunma Tavsiyeleri

Ashley Randle, bölge sakinlerine sivrisinek ilaçları kullanmalarını ve ciltlerini örten giysiler giymelerini tavsiye etti. Ayrıca, açık hava etkinliklerinin sivrisineklerin yoğun olduğu akşam saatleri ve şafak vakti gibi dönemlerde planlanmaması gerektiğini vurguladı. Oxford bölgesinde ise akşam saatlerinde açık hava etkinliklerinin yasaklandığı belirtildi.

Yüksek Riskli Bölgelerde Ek Önlemler

Yetkililer, eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu açıkladı. Özellikle Plymouth bölgesindeki sakinlere, sivrisineklerin daha yoğun olduğu akşam saatleri ve sabah saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Doğu At Ensefaliti Virüsü Nedir, Belirtileri neler?

Doğu at ensefaliti virüsü, enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan nadir ama ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, bu hastalığı geçirenlerin yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlarda ise bazı nörolojik problemler görülebiliyor. Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Şu an için hastalığın kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

Türkiye'de Görüldü Mü?

Türkiye'de Doğu At Ensefaliti Virüsü enfeksiyonlarına dair belirgin bir vaka raporu bulunmamaktadır. Resmi bir açıklama gelmesi durumunda detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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