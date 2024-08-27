Damarları temizleyen yaz meyvesi! İçinde yok yok! A, C, B1, E vitamini...

Meyveler, sindirim sağlığını destekleyen ve bağırsak hareketlerini düzenleyen lifler içerir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler.

KAVUN

Vitamin ve Mineral Zenginliği: Kavun, A vitamini ve beta-karoten açısından zengindir. Bu, göz sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, C vitamini içeriği cildin sağlığını artırır ve bağışıklık sistemini destekler.

Su ve Lif İçeriği: Kavun yüksek su içeriği ile vücudu nemlendirir. Lifler sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

Antioksidan Etkiler: Kavun, antioksidan özellikleri ile hücreleri serbest radikallerden korur ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

KARPUZ

Yüksek Su İçeriği: Karpuz %90'dan fazla sudan oluşur, bu da vücudu nemlendirir ve sıcak havalarda serinletici bir etki sağlar.

Antioksidanlar: Karpuz, likopen ve beta-karoten gibi güçlü antioksidanlar içerir. Likopen, kalp sağlığını destekler ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabilir.

C Vitamini ve Potasyum: Karpuz, bağışıklık sistemini güçlendiren ve cilt sağlığını artıran C vitamini ile kan basıncını dengelemeye yardımcı olan potasyum açısından zengindir.

Kavun