Uzmanından beyin sağlığı için önemli 10 besin
Sağlıklı beslenme, genel sağlık ve yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynar. Doğru besin seçimleri, dengeli bir diyet ve yeterli beslenme alışkanlıkları, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için önemlidir. İşte uzmanından konuya ilişkin uyarılar...
Hafıza Merkezi Diyetisyeni Beyza Tağraf, beyin sağlığını korumak için günlük beslenmeye eklenmesi gereken gıdaları açıkladı. Tağraf, "Yaban mersininden somon balığına, cevizden zeytinyağına kadar birçok besin, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir ve nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabilir" dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hafıza Merkezi Diyetisyeni Beyza Tağraf, beyin sağlığının yaşam boyu korunması gereken kritik bir alan olduğunu ve doğru beslenme ile beyin fonksiyonlarının desteklenebileceğini ifade etti.
Diyetisyen Tağraf, beyin sağlığına katkı sağlayan gıdaları şu şekilde sıraladı:
"Yaban Mersini: Yüksek polifenol içeriği sayesinde yaban mersini, antioksidan kapasitesiyle beyin sağlığını koruma potansiyeline sahiptir. Özellikle hafıza ve öğrenme yeteneklerini iyileştirebilir ve Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir.
Karadut: Karadut, antosiyaninler bakımından zengin olup antioksidan özellikleriyle beyin hücrelerini koruyabilir ve bilişsel işlevleri destekleyebilir.
Ceviz: Omega-3 yağ asitleri, polifenoller ve vitamin E gibi besin öğeleri açısından zengin ceviz, beyin sağlığını korumak için önemli bir bileşendir. Bu besinlerin kombinasyonu, nörodejeneratif hastalıkların gelişimini önlemede etkili olabilir.
Somon: EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin somon, beyin hücre zarı sağlığını korur ve sinir iletimini iyileştirir. Böylece bilişsel işlevlerin sürdürülmesine yardımcı olabilir ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini azaltabilir.
Zeytinyağı: Zeytinyağı, monounsaturated yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Anti-inflamatuaretkileri sayesinde beyin sağlığını destekler ve Alzheimer hastalığının oluşum riskini azaltabilir.
Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı, trigliseritler ve ketonlar açısından zengin olup beyin enerji kaynağı olarak işlev görür. Bu özelliği, bilişsel fonksiyonları artırabilir ve nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilir.
Zerdeçal ve Karabiber: Zerdeçal, güçlü bir anti inflamatuar olan kurkumin içerir. Beyin sağlığını korumada etkili olabilir ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimini azaltabilir. Karabiber ise, kurkumininemilimini artırarak etkinliğini maksimize eder.
Yumurta: Yumurta, kolin açısından zengin bir kaynaktır ki bu da beyin sağlığı ve sinir hücresi iletimi için gereklidir. Bu nedenle, hafıza ve öğrenme yeteneklerini destekleyebilir.
Ispanak: Ispanak, folat ve demir gibi besin öğeleri bakımından zengindir. Folat, beyin fonksiyonlarını destekleyebilirken demir, beyin sağlığı için kritik öneme sahiptir.
Lahana Turşusu: Lahana turşusu, probiyotik bakteriler açısından zengin olup bağırsak sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki bağlantı üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. Böylece bilişsel işlevlerin korunmasına katkıda bulunabilir."
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