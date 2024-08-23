Kenelerde büyük tehlike! Bir etkisi daha ortaya çıktı

Kene

GÖRME KAYBINA YOL AÇABİLİR

Fındık toplama döneminde gözden kaçabilecek kene ısırıklarının oldukça tehlikeli olabileceğini söyleyen Opr. Dr. Nükhet Zaim, "Kene ısırıkları, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi hastalıklara neden olabileceğinden, fındık toplayanların bu konuda dikkatli olmaları önemlidir. Göz kapağını kene ısıran hastalar, bu durumla karşılaştıklarında ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirler. Kene ısırıkları genellikle vücudun ince derili ve korumasız bölgelerinde görülür ve göz kapağı da bu bölgelerden biridir. Tedavinin gecikmesi durumunda kene ısırığı gözde ciddi sorunlara, hatta görme kaybına yol açabilir" dedi.

BAHÇEYE GİRERKEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALIN

Fındık toplama sezonunda kene vakaları ve göze dal girmesi gibi sorunlarla sık karşılaştıklarını söyleyen Opr. Dr. Zaim, "Ağustos ayında fındık sezonundan dolayı göze kene yapışması vakaları ile sık karşılaştık. Fındık toplarken güneş gözlüğü veya koruyucu gözlük takmak bu tür problemleri önlemek için oldukça önemlidir. Bu, kenelerin göz kapaklarına ulaşmasını zorlaştırır ve aynı zamanda toz, böcekler ve diğer yabancı cisimlerden korunmayı sağlar. Kenelerin göz çevresine yaklaşmasını engellemek için böcek kovucu spreylerin göz çevresine dikkatlice uygulanması önerilir. Ancak spreylerin doğrudan göze temas etmemesine dikkat edilmelidir. Geniş kenarlı şapka veya siperlik kullanarak göz çevresini korumak mümkündür. Bu aksesuarlar, kenelerin saçtan yüz ve göz bölgesine ulaşmasını engelleyebilir. Belirli aralıklarla göz çevresi ve vücut mutlaka kene açısından kontrol edilmelidir. Göz çevresinde kızarıklık, şişlik veya kaşıntı gibi belirtiler fark edilirse, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Uzun kollu giysiler ve şal kullanarak boyun ve yüz bölgesini kapatmak, kenelerin bu bölgelere ulaşmasını zorlaştırabilir. Göz çevresi de bu şekilde dolaylı olarak korunmuş olur. Ellerinizle doğrudan gözlerinize dokunmamaya özen gösterin, özellikle açık alanda uzun süre kaldıktan sonra. Ellerinizdeki kene ya da diğer yabancı maddeler gözünüze bulaşabilir" ifadelerine yer verdi.