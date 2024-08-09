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Uyumadan önce 1 avuç yiyin! Faydası inanılmaz...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 09:26
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Uyumadan önce 1 avuç yiyin! Faydası inanılmaz...

Uzmanlar, uyku öncesi bilinçli olarak tüketilen bazı besinlerin, uyku kalitesini artırabileceğini belirtiyor. Melatonin ve triptofan gibi bileşenler içeren gıdaların, uyku düzenine olumlu etkiler sağladığı vurgulanıyor.

Kuruyemişler, uygun karbonhidrat ve protein kombinasyonları sayesinde kan şekerini dengelerken, gece boyunca daha istikrarlı bir enerji seviyesi sağlıyor. Bu sayede, uyku öncesinde tüketilen kuruyemişler, hem vücudu besleyip hem de rahat bir uykuya yardımcı olabiliyor.

KuruyemişKuruyemiş

Bu listeye dahil edilen bir diğer faydalı besin ise kuru dut. Kuru dut, doğal bileşenleri ile uyku öncesinde tercih edilebilecek lezzetli bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor.

Enerji veriyorEnerji veriyor

İşte uyku öncesi 1 avuç kuru dut yerseniz...

Dut, doğal olarak melatonin içerebilir. Melatonin, vücudun uyku-wake döngüsünü düzenleyen bir hormondur.

Dut, magnezyum açısından zengin bir besin olup, kasların ve sinir sisteminin rahatlamasına katkıda bulunabilir.

Uyku öncesi tüketirseniz...Uyku öncesi tüketirseniz...

Kuru dut, antioksidanlar bakımından zengin olduğundan vücutta serbest radikallerle mücadele ederek genel sağlığı destekleyebilir.

Doğal olarak düşük glisemik indekse sahip olan kuru dut, kan şekerinin istikrarlı kalmasına yardımcı olabilir ve gece boyunca daha dengeli bir enerji seviyesi sağlayabilir.

Dut faydalarıDut faydaları

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