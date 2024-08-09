Uyumadan önce 1 avuç yiyin! Faydası inanılmaz...

Kuruyemişler, uygun karbonhidrat ve protein kombinasyonları sayesinde kan şekerini dengelerken, gece boyunca daha istikrarlı bir enerji seviyesi sağlıyor. Bu sayede, uyku öncesinde tüketilen kuruyemişler, hem vücudu besleyip hem de rahat bir uykuya yardımcı olabiliyor.

Kuruyemiş